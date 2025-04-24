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小孟老師／4月24日星座運勢　天秤陷寂寞期「這星座要防破財」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：職場發光發熱

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感情：收斂任性心態

財運：適合腳踏實地

幸運色：鐵灰色

貴人：天蠍

小人：雙子

雙子座

工作：堅強再接再厲

感情：努力經營感情

財運：破財多加注意

幸運色：奶黃色

貴人：獅子

小人：雙魚

天秤座

工作：冷靜應變工作

感情：較為寂寞悲傷

財運：養成記帳習慣

幸運色：青藍色

貴人：牡羊

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：增加專業知識

感情：避免過度憂心

財運：分析理財數據

幸運色：淺粉色

貴人：魔羯

小人：天秤

金牛座

工作：挽回客戶信任

感情：渴望得到理解

財運：困難得到解套

幸運色：珊瑚橘

貴人：雙子

小人：金牛

處女座

工作：規章制度訂好

感情：溝通彼此理念

財運：努力會更幸運

幸運色：亮粉色

貴人：天秤

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：耐心教導後學

感情：理性包容對方

財運：問題尚待解決

幸運色：寶藍色

貴人：金牛

小人：牡羊

天蠍座

工作：迎來良好成績

感情：尊重對方意願

財運：不宜衝動花費

幸運色：冷紫色

貴人：處女

小人：射手

雙魚座

工作：記得笑臉迎人

感情：多加主動邀約

財運：花費較為隨興

幸運色：銀白色

貴人：射手

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：存有正心正念

感情：主動維持感情

財運：會有好運發生

幸運色：抹茶色

貴人：雙魚

小人：獅子

獅子座

工作：保持熱情狀態

感情：付出別想得失

財運：留意財產安全

幸運色：翠綠色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

射手座

工作：廣結職場人脈

感情：穩定平淡如水

財運：調整得失心態

幸運色：果橙色

貴人：水瓶

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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