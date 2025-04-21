天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

記者蔡宜芳／綜合報導

喜劇女演員天殘（本名翁芝瑩）在17日驟逝，享年31歲。而卡米地喜劇俱樂部總監Social於21日在社群發布悼念文，透露天殘最後留給他的話，以及天殘的公祭時間，感嘆：「不需要說keep laughing了，不需要按讚了，大家都累了，辛苦了。」

▲天殘在17日逝世。（圖／翻攝自Facebook／講脫口秀的天殘）

Social感慨說，或許沒有人能逃過命運，但要如何看待，是可以自己決定的，「妳不是可以在台上很奔放嗎？妳不是會到處逼問人『上次做愛什麼時候』嗎？那就繼續囂張下去啊！」他也透露，天殘很喜歡問大家「是不是最愛我」，「現在只能回說：是，愛死了。妳說妳發光發熱過，但一切不是才開始嗎？接下來只會有一批演員拿來當笑話說：天殘燒起來了！」

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Social透露，天殘在離世前留下了一封信，裡面寫著「謝謝你的保護和支持」。他感慨表示，這次沒能在保護天殘，但天殘交代的事情，他都一一幫忙做了，「妳交代給我的相框、簽了名的相片、包括權樂的，已經幫妳掛起來了，而且是在辦公室裡，妳可以繼續偷聽到你最喜歡的八卦消息。」

▲Social將天殘的照片掛在辦公室。（圖／翻攝自Facebook／卡米地 comedy club）

最後，Social向天殘喊話說：「謝謝妳曾經來到這個世界，謝謝妳帶來的那些誇張的笑話。大家不好沒關係，過幾天就會好的，孤單、脆弱、害怕的事情，就讓他隨風去了，一切已經謝幕。」並公布天殘的公祭將在5月4日下午2點於新北市板橋區新月會館三廳舉行，而天殘的後續相關演出處置與退換票事宜將於22日公布。