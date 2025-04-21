文泰一「性侵案開庭前約女喝酒」被抓包　友護航1句話網氣炸

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男團NCT前成員文泰一因涉嫌夥同兩名友人性侵一名女子，被經紀公司SM娛樂退團，也被檢方以「特殊強姦罪」起訴。該案即將在5月12日首度開庭，沒想到文泰一竟爆出在官司纏身的情況下，還與女性在外飲酒。

▲文泰一涉特殊強姦罪。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）

社群平台X（前Twitter）20日瘋傳文泰一的近況照，目擊者表示，自己不久前去吃飯撞見了文泰一，「都快要開庭了，居然還在喝酒呢，呵呵呵。」而目擊者的友人也提到，當時文泰一身邊的人還說「正在度過艱難的時間，請不要拍照」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文泰一被抓包在外飲酒作樂。（圖／翻攝自X）

對此，網友紛紛吐槽砲轟「艱難的應該是受害者吧」、「跟他一起喝酒的女性腦子沒問題吧」、「為什麼跟犯罪者當朋友啊」、「做那種事都不反省的嗎？不過若是懂得反省，也不會幹出那種事」。

此前，文泰一被指控於去年6月夥同兩名友人，對一名酒醉女子進行性侵。而負責此案的警方曾對包括文泰一在內的三名嫌疑人申請逮捕令，但法院以承認犯罪事實而認為無需拘留為由，駁回了申請。另外，文泰一當時還以健康狀況為由，未接受檢方的傳喚調查。