Darren墨爾本開珍奶店…3層樓老屋「月租金37萬台幣」5月試營運！

記者黃庠棻／台北報導

男星Darren（邱凱偉）以歌手身份出道，後來轉戰戲劇圈，2021年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下第56屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，今（20）日穿著一身酷帥的牛仔裝現身大稻埕商圈，出席「House of Story Wear一日店長」活動，老婆Vivi與兒子Travis也到場共襄盛舉。

▲Darren出席「House of Story Wear一日店長」活動。（圖／記者黃庠棻攝）

Darren近期帶著老婆與兒子一同拍攝健康品牌代言廣告，今（20）日參與「House of Story Wear一日店長」活動時，一家三口都驚喜現身大稻埕，他透露兒子目前已很有自己的想法，會希望跟他一起穿父子裝，像是今天他穿著自己打版的牛仔裝出門，兒子就會開心地直呼「爸爸，我今天也穿牛仔褲」。

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▲Darren出席「House of Story Wear一日店長」活動。（圖／記者黃庠棻攝）

而Darren不只與Story Wear聯名，以自己的畫作公仔Qpee合作，他還發展另一個副業，到澳洲墨爾本開設珍奶店，坦言從預計開業以來，以特地飛到當地勘查過2次，目前店面已經裝修得差不多，預計在5月試營運，並在7月20日正式開幕，不過對於裝潢費用他閉口不談，僅開玩笑表示「錢不是問題，問題都在錢」。

▲Darren出席「House of Story Wear一日店長」活動。（圖／記者黃庠棻攝）

不過，Darren也低調透露，他在墨爾本的母校附近開設珍奶店，一棟3層樓的老宅街邊店，租金一個月就要價一萬八澳元（約37萬台幣），一、二樓是可以坐下來喝飲料；三樓則是一個展演空間，未來希望可以將台灣的文創帶到澳洲。