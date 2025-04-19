直擊／體脂不到12！畢書盡不藏了「8塊肌超狂身材＋人魚線」全露出

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡今晚睽違7年再次舉辦大型演唱會，今晚唱到〈我比從前想你了〉，更換上敞開的背心上衣，讓他驚人的六塊腹肌、2塊精壯胸肌及人魚線好身材全不藏私大放送，據了解他不僅嚴格飲控，排練再累都要上健身房操肌1.5小時，目前體脂不到12，令全場歌迷嗨到尖叫聲快穿破場館。

▲▼畢書盡大放放送好身材。（圖／索尼提供）

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畢書盡「Bii WITH YOU」巡迴演唱會台北站今晚（19日）在台北流行音樂中心登場，開場他以清唱〈不苦〉，隨後戴著充滿神秘氛圍流線面具搭配銀白長版大衣，以「冰雪精靈王子」之姿在粉絲的尖叫聲中帥氣登場，緊接著他演唱〈轉身之後〉、〈逆時光的浪〉、〈你留下的愛〉，全場都跟著大合唱，他忍不住感動到直呼：「好想哭！」

隨後畢書盡向粉絲分享近年來的心情：「這幾年，我有一些沈殿，也有一些重新開始的過程，所以對我來說，今晚不只是演唱會，也是我對音樂的熱情、我和你們之間的連結都有了新的開始，像是經歷了一場重生。」並高喊：「非常謝謝你們一直在，我會一直在！」聽到有粉絲大喊：「不要哭。」他幽默說：「不會這麼快。」

▲▼畢書盡睽違7年，今晚舉辦演唱會。（圖／索尼提供）

畢書盡為了演唱會備戰5個月，從選歌到造型都親自參與，天天排滿練唱、練吉他、練舞和健身，除了一口氣演唱34首歌曲，更大秀苦練舞技近10分鐘不停歇，以及電吉他才華，全新的銀白髮色配上5套帥氣造型，套套都秀出精實好身材，帥氣逼人。此外他還準備了一連串翻唱曲目，包括林宥嘉的〈自然醒〉、黃立行的〈冷水澡〉、陳奕迅的〈多少〉、動力火車的〈那就這樣吧〉以及齊秦的〈不讓我的眼淚陪我過夜〉等，向自己喜歡的歌手們致敬，他也和粉絲喊話：「做自己、活得自在一點是最好的，大家只要懂自己、愛惜自己，我也會的。」