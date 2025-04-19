超猛拼盤+1！泰民、DAY6等4組大咖齊聚 　6月林口體育館嗨唱2.5小時

記者吳睿慈／綜合報導

由SHOWOFFICE主辦的韓流音樂盛典《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》正式宣告來襲，活動將於6月14日晚間6點在林口體育館（國立體育大學綜合體育館）盛大舉行。本次演唱會匯聚4組風格迥異、實力堅強的藝人包含DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN，將輪番登台帶來精彩演出，總時長將長達160分鐘，門票預計在26日上午11點起透過年代售票系統及各大便利商店全面啟售，邀請所有粉絲一起參與這場今夏最強、最華麗的韓流盛事！

▲泰民即將在6月來台唱拼盤。（圖／SHOWOFFICE提供）

本次活動演出陣容星光熠熠，從高人氣樂團DAY6，到韓流舞蹈指標泰民、實力魅力兼具的唱將玟星，再到新生代風格女團BADVILLAIN，每一組藝人都是話題與實力的代表，韓國搖滾天團DAY6，以搖滾曲風與真摯歌詞打動人心，多首膾炙人口的經典歌曲如〈Zombie〉、〈You Were Beautiful〉早已成為K-POP樂團的代表作，最大的亮點是所有團員都必須參與詞曲創作，也同時擁有演奏、主唱雙重身分，他們的音樂治癒了許多樂迷的心，本次將以全員編制演出，相信會讓許多台灣My Day（DAY6粉絲名）引頸期待。

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▲▼玟星、DAY6也是同場演出陣容。（圖／SHOWOFFICE提供）



其中，新生代女團BADVILLAIN這次是首次到台灣演出，預計將會以又辣又帥的「惡棍系」形象，展現初登台的霸氣宣言。

▲BADVILLAIN首次來台。（圖／SHOWOFFICE提供）



這場跨越世代與風格的拼盤演唱會《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，無論是搖滾派、舞曲控，還是情感系的聽眾，都能在這場集結當紅新星與實力派歌手的盛會中，找到屬於自己的K-POP愛好。門票票價分為6800元、5800元、4800元、3800元以及身心席2400元，更多活動詳情請關注主辦單位 SHOWOFFICE官方社群平台。