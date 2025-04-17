記者劉宜庭／綜合報導

大陸網紅李喜梅與演員丈夫「大雙哥」近日透過社群平台宣布離婚，主因是承受不住結婚3年來酸民的罵聲，消息一出震驚眾人，引雙方強調此次決定是基於理性溝通、和平協議而達成的。

▲李喜梅離婚。（圖／翻攝自李喜梅抖音）



李喜梅身高僅80公分，自幼罹患「先天性成骨不全症」，也是俗稱的「玻璃娃娃」，卻憑著堅毅意志，打造出屬於自己的事業版圖。她經歷過一段失敗婚姻，與前夫育有一子，卻因為疾病被離婚，但她並未因此喪志，後來轉行直播帶或，憑藉親民風格與積極形象，吸引上百萬粉絲關注，成為大陸網紅圈的勵志代表之一。

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2023年10月，李喜梅與身高180公分的演員大雙再婚，兩人跨越身高與生活條件的差異，一度被讚十分勵志情侶。不過，她11日發文證實兩人婚姻劃下句點，大雙哥則表示結婚期間承受了太多誤解與網路謾罵，最終雙方選擇好聚好散。

▲大雙與李喜梅是和平分開。（圖／翻攝自大雙哥抖音）



針對外界質疑大雙是否為財產而來，他堅決否認並強調「不會索取李喜梅一分錢」。李喜梅也公開力挺前夫，否認對方為錢而婚：「他不是圖錢才跟我在一起，只是想保護我跟孩子。」她更透露，願意資助大雙價值人民幣200萬元（約台880萬幣）的商品作為創業起點，協助他開展新生活。

李喜梅坦言，一直以來，酸民刺耳的聲音從沒停過，「大家都說我是老公的累贅，是我高攀了他，甚至還說他和我在一起就是圖我的錢。每一句嘲諷、每一個輕蔑的眼神，都像重錘一樣砸在我心上，真的，我太累了。」她後來重新審視這段婚姻，發現這不再是溫暖的港灣，反而像壓抑的囚籠，「既然如此，我決定放手。給他自由，也還自己一片寧靜。」

▲李喜梅與大雙哥結婚3年承受太多網路謾罵，雙方因此決定離婚。（圖／翻攝自大雙哥抖音）



大雙哥也強調與李喜梅並未吵架，是經過友好協商後決定分開，「這一路走來，喜梅和我都經受了太多的折磨，一直被誤解。我們的婚姻走到現在真的承受了很多痛苦。網絡上無盡的指責和謾罵，無盡的誤解…導致我們的生活難以繼續，我很痛苦。」

如今決定離婚，大雙哥亮出離婚協議書，並表示，「這三年的付出我是心甘情願，沒有計較…我不爭喜梅任何一分財產，包括三年的付出換取的成果…願網路能夠予我和喜梅一分溫暖和祝福。」