Joeman舊家收留離婚經紀人　2個月大改造…她親曝關係：我沒AB合約

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber Joeman 15日上傳最新一集《Joe是要看房》，透露自己在兩個月前將起家厝借給離婚的經紀人，沒想到被對方完美大翻新。而經紀人也曝光兩人的真實關係，希望網友「別再送作堆」。

▲Joeman將舊家借給經紀人住。（圖／翻攝自Joeman臉書及YouTube）

Joeman透露，大約在兩個月前，經紀人Yuni突然找他談私事，表示因為離婚需要搬出原本的家，想問他是否有地方可以暫住。由於Joeman的舊家閒置了一年多，他便決定讓Yuni暫住。

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讓Joeman驚訝的是，兩個月後，Yuni竟然把舊家改造成了一個超溫馨的奶茶風木質調少女宅。在最新一集《Joe是要看房》中，Joeman對自己的家煥然一新感到陌生，也開心表示自己體會到房客用心裝潢後，房東覺得很爽的感覺。

▲▼Joeman拍攝被經紀人翻新過的舊家。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

而Yuni也在留言中向Joeman表達了感謝之情，並開玩笑說：「希望不要很快就把我趕走啦！放心我沒有AB約也沒有愛馬仕，我會好好努力工作，以及愛護老闆的家的。」Yuni還特別澄清，請大家不要再把她和Joeman配對，「我老闆愛的是年輕的正妹，失婚人妻表示我還想交男朋友啊！」