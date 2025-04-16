舒淇迎49歲放閃老公馮德倫！　年紀到了「曾經的雄心浩志被消磨去」

記者陳芊秀／綜合報導

女星舒淇16日迎接49歲生日，凌晨曬出與老公馮德倫的甜蜜合照，分享生日願望，並寫下感言：「到了一定年紀時，對生活的要求愈來愈簡單……。」

▲舒淇迎49歲放閃老公馮德倫。（圖／翻攝自IG）

夫妻合照中，舒淇穿著舒適的淺色上衣，手持蛋糕刀，而馮德倫則身穿綠色T恤，兩人穿著隨興、面帶微笑，更顯得親密無間。白色鮮奶油蛋糕上插著一根金色蠟燭，蛋糕上點綴著新鮮草莓、藍莓，氣氛溫馨而愉悅。她也曬出與閨蜜的AI版合照，還有特色花卉蛋糕，以及合作品牌贈送的生日禮。

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同時舒淇感性發文：「生日就是給一個理由讓自己可以胡吃海塞，可以不用照平常的日子約束自己，可以任意的犒賞自己。」她坦言，隨著年齡的增長，「曾經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單，只是想要過好每一個當下」，對生活的要求變得愈加簡單，更懂得珍惜當下和身邊的人事物。舒淇還特別感謝母親「冒著生命危險」生下她，並許願所有生靈都能被善待，第二願望是愛她的人都能健康喜樂，第三個願望則留給自己。她以「祝我生日快樂」作結，流露出對生活的深刻反思與感恩。

圈內眾多明星好友紛紛留言送上祝福，包括吳彥祖、9m88、林熙蕾、楊謹華、楊千嬅、許茹芸等人。她近年升級當導演，首部自編自導作品《女孩》，監製是葉如芬、攝影師是余靜萍，還沒敲定上映日已經先獲一票關注。

【舒淇IG全文】

生日就是給一個理由讓自己可以胡吃海塞 可以不用照平常的日子約束自己 可以任意的犒賞自己 可以肆意橫行的說我不管 今日我最大 我說了算～

但 到了一定年紀時 對生活的要求愈來愈簡單 曾經的雄心浩志都被消磨散去 就很簡單 只是想要過好每一個當下 ， 懂的省思 更懂的這一切得之不易的生活日常 懂得珍惜所有的人事物 知道很多東西努力之後得不到想有的回饋時 不那麼的鑽牛角尖 懂得放手 懂得祝福 懂的站在別人的角度思考 懂得平平淡淡無憂無慮身體康健才是最幸福的 ～ 懂得 得之我幸 不得我命 繼續努力 繼續增進自己 有抱怨的時間 不如找個咖啡廳 喝杯咖啡 看看窗外的風景 什麼都不想 在這一天 可以擺爛自己 當然這一日 是母難日 最最重要的就是要感謝我那偉大的母親咬牙切齒 捏著拳 痛到忍著不暈過去的力量 冒著生命危險 將我生出來 而後犧牲她自己的夢想 過著她日日平凡嘯夫揍子的每一天 ～

祝我生日快樂

願所有的生靈們都能被善待 願所有愛我的人都健康喜樂 第三個願望留給我自己

嚴律己 寬待人 和顏愛語