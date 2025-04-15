凱薩琳丹妮芙爭奪《第一夫人》逆襲2億冠軍　重現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐

記者蕭采薇／綜合報導

貴氣逼人的法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片《第一夫人的逆襲》（Bernadette）中，飾演前法國第一夫人貝娜黛特席哈克（Bernadette Chirac），以「席哈克夫人」身分登上大銀幕，盡情揮灑她出色的喜劇演出。

▲《第一夫人的逆襲》除領觀眾見證法國政治史的重要扉頁，也一睹最強第一夫人的優雅反擊。（圖／海鵬提供）

該片講述從1995年到2007年間，貝娜黛特·席哈克的女力崛起故事，除帶領觀眾見證法國政治史的重要扉頁，更一睹史上最強第一夫人的最優雅反擊。《第一夫人的逆襲》是法國女導演莉亞多梅納克（Léa Domenach）的首部電影，除依據史實改編，更將貝娜黛特的獨特理念，以及不為人知的有趣面相公諸於世。

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電影更集結了法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙、法國影帝米謝維耶莫茲（Michel Vuillermoz）以及凱薩獎男星德尼波達里戴斯（Denis Podalydès）等巨星演出。劇情描述1995年的法國，貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙 飾）傾盡心力為丈夫席哈克（米謝維耶莫茲 飾）輔選總統。

▲凱薩琳丹妮芙在新片《第一夫人的逆襲》中，展開最優雅的反擊。（圖／海鵬提供）

在風光當選後，席哈克一家入主「愛麗舍宮」，貝娜黛特卻遭到總統丈夫的冷落，她暢所欲言的作風，甚至被政客、甚至官邸員工暗中嘲笑，連當選後的首次露面都被「刻意消失」。她的女兒決定聘請技術顧問，全力挽救貝娜黛特「第一夫人」的形象，開啟逆襲之路。

為藉史實進行改編，導演多梅納克反覆閱讀、觀看所有席哈克夫婦的公開資料，從中擷取趣聞軼事，編入電影情節，並依照時序演繹、直到席哈克結束總統任期結束。而為避免造神、過度美化第一夫人，片中還刻意淡化貝娜黛特的堅韌性格，改以喜劇風格重塑該角色。

▲傳奇影后凱薩琳丹妮芙（中）在電影《第一夫人的逆襲》飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。（圖／海鵬提供）

有趣的是，《第一夫人的逆襲》片中還展現了「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（奧利維耶布萊特曼Olivier Breitman 飾）與「第一夫人」貝娜黛特的好交情，隨著劇情不斷推展，她超人一等的時尚品味也展現無遺。

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐，與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

此外，片中還難得將法國總統官邸「愛麗舍宮」呈現在大銀幕上。導演多梅納克除在凡爾賽宮（Versailles）與「香檳之城」埃佩爾奈（Epernay）等宮殿進行拍攝，更復刻官邸內的華麗裝潢，讓觀眾一窺法國總統與第一夫人的精采生活及對手戲。

▲《第一夫人的逆襲》在凡爾賽宮實景復刻拍攝。（圖／海鵬提供）

全片以親民的喜劇風格，引領觀眾近身接觸法國前第一夫人貝娜黛特的幽默、風采與自信，不僅連獲法國凱薩獎、盧米埃電影獎最佳首部電影雙料提名，更榮登法國首週票房冠軍，創下2億台幣的票房佳績，獲讚賞是一場「凱薩琳丹妮芙的出色逆襲」，《第一夫人的逆襲》將於5月16日全台上映。