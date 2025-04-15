ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

凱薩琳丹妮芙爭奪《第一夫人》逆襲2億冠軍　重現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐

記者蕭采薇／綜合報導

貴氣逼人的法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片《第一夫人的逆襲》（Bernadette）中，飾演前法國第一夫人貝娜黛特席哈克（Bernadette Chirac），以「席哈克夫人」身分登上大銀幕，盡情揮灑她出色的喜劇演出。

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐 (中) 與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

▲《第一夫人的逆襲》除領觀眾見證法國政治史的重要扉頁，也一睹最強第一夫人的優雅反擊。（圖／海鵬提供）

該片講述從1995年到2007年間，貝娜黛特·席哈克的女力崛起故事，除帶領觀眾見證法國政治史的重要扉頁，更一睹史上最強第一夫人的最優雅反擊。《第一夫人的逆襲》是法國女導演莉亞多梅納克（Léa Domenach）的首部電影，除依據史實改編，更將貝娜黛特的獨特理念，以及不為人知的有趣面相公諸於世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影更集結了法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙、法國影帝米謝維耶莫茲（Michel Vuillermoz）以及凱薩獎男星德尼波達里戴斯（Denis Podalydès）等巨星演出。劇情描述1995年的法國，貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙 飾）傾盡心力為丈夫席哈克（米謝維耶莫茲 飾）輔選總統。

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐 (中) 與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

▲凱薩琳丹妮芙在新片《第一夫人的逆襲》中，展開最優雅的反擊。（圖／海鵬提供）

在風光當選後，席哈克一家入主「愛麗舍宮」，貝娜黛特卻遭到總統丈夫的冷落，她暢所欲言的作風，甚至被政客、甚至官邸員工暗中嘲笑，連當選後的首次露面都被「刻意消失」。她的女兒決定聘請技術顧問，全力挽救貝娜黛特「第一夫人」的形象，開啟逆襲之路。

為藉史實進行改編，導演多梅納克反覆閱讀、觀看所有席哈克夫婦的公開資料，從中擷取趣聞軼事，編入電影情節，並依照時序演繹、直到席哈克結束總統任期結束。而為避免造神、過度美化第一夫人，片中還刻意淡化貝娜黛特的堅韌性格，改以喜劇風格重塑該角色。

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐 (中) 與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

▲傳奇影后凱薩琳丹妮芙（中）在電影《第一夫人的逆襲》飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。（圖／海鵬提供）

有趣的是，《第一夫人的逆襲》片中還展現了「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（奧利維耶布萊特曼Olivier Breitman 飾）與「第一夫人」貝娜黛特的好交情，隨著劇情不斷推展，她超人一等的時尚品味也展現無遺。

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐 (中) 與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐，與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

此外，片中還難得將法國總統官邸「愛麗舍宮」呈現在大銀幕上。導演多梅納克除在凡爾賽宮（Versailles）與「香檳之城」埃佩爾奈（Epernay）等宮殿進行拍攝，更復刻官邸內的華麗裝潢，讓觀眾一窺法國總統與第一夫人的精采生活及對手戲。

▲《第一夫人的逆襲》片中展現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐 (中) 與第一夫人的好交情。（圖／海鵬提供）

▲《第一夫人的逆襲》在凡爾賽宮實景復刻拍攝。（圖／海鵬提供）

全片以親民的喜劇風格，引領觀眾近身接觸法國前第一夫人貝娜黛特的幽默、風采與自信，不僅連獲法國凱薩獎、盧米埃電影獎最佳首部電影雙料提名，更榮登法國首週票房冠軍，創下2億台幣的票房佳績，獲讚賞是一場「凱薩琳丹妮芙的出色逆襲」，《第一夫人的逆襲》將於5月16日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

凱薩琳丹妮芙, Catherine Deneuve, 第一夫人的逆襲, Bernadette, 貝娜黛特席哈克, Bernadette Chirac

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廉世彬慘被色猴盯上筠熹提警告　籃籃反分享溫馨事蹟
  2. 鄭中基婚變疑為真！「現身家事法庭」遭圍堵傻眼問：你們怎知？
  3. 才入住台中百坪豪宅！阿Ben樂喊「員工變白董」　15年工作室轉型
  4. 「金馬影后」鍾雪瑩自曝：曾一年沒拍片　苦心模仿聽障者獨特發音
  5. 漫威最強「雜牌軍」集合！　《雷霆特攻隊*》靈感來自《玩具總動員3》
  6. 今年第1部滿分神片！麥可·B·喬丹浴血槍戰　《罪人》影評封「年度最佳」
  7. GAI遭爆「瘦到脫相」登熱搜！　本尊親發側臉照曝光近況
  8. 凱薩琳丹妮芙爭奪《第一夫人》逆襲2億冠軍　重現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐
  9. 獨家／楊晨熙愛女抓周演藝圈好友爆棚　感性送愛女新歌「天生值得被尊重」
  10. 王彩樺認了「進廠維修」：還在修復中！　同框青銅面具自嘲…網讚高EQ

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366