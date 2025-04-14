獨／唐治平喪母10個月搭捷運被偶遇　「站務人員陪全程」近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

47歲藝人唐治平2024年6月因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，歷經喪母之痛的他，一度陷入低潮，還被多次目擊到在台北市區遊晃，精神狀態令外界擔憂。日前他登上謝震武律師主持的《震震有詞》，努力振作復出演藝圈，近期也有民眾目擊到他搭捷運的模樣，看起來狀況比起之前已經好非常多。

▲唐治平喪母10個月，搭捷運被巧遇。（圖／讀者提供）

近日，有《ETtoday星光雲》讀者在搭捷運時偶遇了唐治平，他從東門站搭乘中和新蘆線到忠孝新生下車，身穿皮外套與黑色長褲搭配運動鞋，頭髮梳得整整齊齊，雖然臉上還有鬍渣，但整個人的精神狀態對比先前看起來已經好了不少。

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▲唐治平喪母10個月，搭捷運被巧遇。（圖／讀者提供）

根據讀者描述，當時唐治平在車廂內小小聲地念念有詞，之後就把耳機戴上，身旁有穿著螢光背心的捷運站務人員上前關心他，不過並沒有多過打擾，就陪伴在他的身邊，而車廂內部有不少民眾，但都沒有人上前打擾，只是靜靜地看著他，而他也並沒有做出妨礙路人或是大聲喧鬧的舉動。

▲唐治平喪母10個月，搭捷運被巧遇。（圖／讀者提供）

此外，唐治平經歷喪母之痛距今已有10個月，先前他上節目時曾透露母親過世後，曾夢到自己飛進一間屋子，看到屋子後花園圓桌旁坐著兩男一女的外國小孩，他看著小女孩冒出很愛她的念頭，覺得這是自己的預知夢，想著母親是否有可能投胎當他的女兒，他更感性地說「想跟媽媽說我愛妳，我希望成家立業，您回來當我小孩。」被問是否已經走出喪母之痛？他則坦言「我不確定。」

▲唐治平先前曾上節目告白過世的母親。（圖／和展影視提供）