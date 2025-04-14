《化外之醫》大結局登台劇第一！張鈞甯看「男星崩潰」忍不住哭了

記者黃庠棻／台北報導

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》上週六（12日）迎來精彩大結局，「行動醫療小隊」合體出任務成為大結局收視最高點！在Hami Video、愛奇藝國際版持續衛冕台劇第一寶座，公視＋第一季台灣新製戲劇類節目收視冠軍，表現相當亮眼，此外，海外觀眾也熱追不停，CATCHPLAY+印尼、越南K+的播出也獲得海外網友熱烈討論。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）



《The Outlaw Doctor 化外之醫》前一集播出范文寧（連炳發飾）原本打算偷偷搭船回越南與母親團聚，卻在船上遭黑衣人連開三槍後落水失聯，與他通話的鄭琬平（張鈞甯飾）親耳聽見槍聲的震撼瞬間，成為兩人最後的聯繫，讓張鈞甯心急如焚。

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》自3月8日起於公視播出後佳評如潮，甚至有網友表示「這部戲改變了台灣人與人的關係，值得我們省思。」大結局播出前演員與粉絲玩起有獎徵答小遊戲，粉絲搶答「鄭琬平第一次跟范文寧碰面給了他多少錢？」、「林靜鈺的來電鈴聲是什麼？」引起現場笑聲不斷，線上直播的網友更是洗版直呼「敲碗第二季！」、「希望第二季原班人馬跟大家見面！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

飾演外事警察的夏騰宏和飾演越南小吃店老闆娘阮秋姮有不少對手戲，在一場教堂的崩潰哭戲令人動容，現場掀起洶湧淚海，張鈞甯看完大結局也掉下眼淚，對著夏騰宏說「你害的啦！吳振華！」更讚賞夏騰宏「把那種無奈的心情演得很好。其實這部戲的每個人都有掙扎跟無奈的時候，包括移工、還有遇到這些事情的人，吳振華在最後一段總結了大家的心情。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏回想起拍攝過程「在教堂的這場戲拍得不太容易，但那個光一撒下，情緒就上來了。」張鈞甯也分享「拍攝這部戲很重要的是，讓我從不同的角度看移工這個議題，這部戲有很強的聲音讓這個議題被大家看見。」

遠在越南的男主角連炳發也分享「兩年前來台灣拍戲，真的覺得非常開心！ 越南粉絲們覺得《The Outlaw Doctor 化外之醫》的品質超好，很替我開心，非常感謝大家。」飾演張鈞甯患有腦性麻痺兒子的「天才童星」謝以樂，映後也在線上驚喜登場，引起粉絲驚呼連連，謝以樂表示「每天都會在家練習走路時的姿態和癲癇發作時的模樣」，成功展現演技並獲得不少網友讚賞 。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）



楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演人力仲介劉天誠，當晚在家陪爸媽一起觀賞大結局，逗趣地說「有點不太自在，我很少和爸媽一起看自己拍的戲，所以剛剛都在看我爸媽的反應。」引起全場大笑，網友更盛讚「楊一展的演出顛覆了以往的形象，演技真的很出色！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

蔡亘晏在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演「威大第一美」護理師林靜鈺，角色個性自在奔放、忠於自我，談到演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，蔡亘晏分享「自己的親妹妹就是護理師，回到家的時候常常房子走一圈怎麼沒看到人，才發現人在腳下，妹妹累到直接躺在地上就睡著了，真的非常心疼，也讓我更尊重醫護專業這份工作。」

許安植飾演年輕氣盛的檢察官周傳蕙，連夜追捕因非法執業害死自己父親的連炳發，角色對觀眾來說不太討喜，她表示「距離拍攝已經兩年後，現在再看這部戲時自己也覺得天啊，周傳蕙也太令人討厭了吧！」引起全場笑聲，大結局直播同樂會的現場觀眾也特別回饋，因自己的工作會和檢察官有所接觸「某些時候檢察官必須做出這樣的抉擇。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

「搖滾教父」黃大煒影集處女秀獻給了《The Outlaw Doctor 化外之醫》，飾演一位經營醫療器材代理進口的企業家，他分享「這部影集真的剪接得太好了，我都不認得那是我自己，還好我是黃大煒，不是那個壞蛋！」黃大煒更與音樂總監POLO WL一同創作並演唱片尾主題曲〈The Way I Feel〉。

越南演員阮秋姮看完大結局也感動落淚「二十年前我媽媽也是來台灣的移工，我才有機會來這裡唸書。台灣真的是一個很美的地方，讓我在台灣有很多美好的生活，希望大家可以關注在台灣每一個角落裡不同的族群。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出精采大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

大結局播出當天正巧是2025大甲媽祖遶境的回鑾日，導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，表示「我臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面。」導演更透露「結果一拍完後劇組所有的人都去鑽轎底！」，全場再度陷入一片笑聲。詹淳皓導演也分享「結局的安排真的思考很久，有大甲媽祖遶境的這個橋段，才能把故事中所有角色的信念收束在一起。」

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅透過張鈞甯的角色揭開台灣現有的醫療困境，更赤裸裸揭露移工問題，監製湯昇榮在現場感動地說「移工其實是支撐台灣的重要助力，是我們的禮物！」影集也特別邀請台灣在地新銳服裝設計師汪俐伶合作，將劇中多樣的醫病關係，轉換為機能服飾與提袋設計，打造前衛時尚風格。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》每週日晚間8點在八大戲劇台播出，每次播出兩集。中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+已全數上線。