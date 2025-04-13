小許瑋甯「懷孕胖7kg零孕吐」　曝孕期困擾：蠻幸福幸運

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕喜訊，日前更透露肚子裡的寶寶是女生。平時會在社群記錄孕期日常的她，最近透過IG開放網友問答，大方分享自己懷孕胖了7公斤，並慶幸沒有孕吐的情形，只覺得腰很痠。

▲韓笙笙情人節宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙在IG限動問答中透露，目前已經進入懷孕第8個月。面對有網友驚訝她的體態維持好，彷彿就像沒懷孕時，韓笙笙坦言，其實自己至今已胖了7公斤以上。她透露，主要是在懷孕前期與中期體重上升較快，不過目前已經穩定住，「一開始也是花了不少心理建設，只要不要暴飲暴食，產檢都很健康。」她也鼓勵準媽媽們輕鬆看待體重變化，因為她認為穩定增長的體重，也是對寶寶好。

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▲韓笙笙IG回答網友提問。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

談到懷孕過程中的不適感受，韓笙笙表示雖然自己算幸運，初期只有些微噁心感但沒有孕吐，整體孕期狀況還算順利。不過她也坦言，讓她感到最不舒服的是腰痠情形。此外，韓笙笙鼓勵有意備孕的女性，可以事先上網搜尋各種恐怖故事，提前了解孕期可能面對的變化，「當作可能會發生在自己身上，看能接受並依舊想要孕育生命再來備孕，這樣沒發生的話會很開心，有發生的話也有心理準備，這些是迎接生命可能發生的事。」