YTR這群人尼克「美股慘賠百萬」　公開過程苦笑：以為自己是股神

記者王靖淳／綜合報導

受到美國總統川普的對等關稅政策影響，台股連續暴跌，不少藝人也受到股災波及，就連網紅這群人成員尼克都拍片透露自己美股賠掉幾百萬，同時也苦笑表示：「我自以為自己是股神。」影片內容曝光後，立即掀起網友討論。

▲尼克沒有任何台灣的持股。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）

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影片中，尼克表示，雖然目前他未持有任何台股，但台灣股市在7日呈現一片綠色，幾乎所有個股跌停，而他重押的美國股市也並未帶來預期的報酬，反而在過去幾個月中慘遭滑鐵盧。

尼克透露，美股自2月開始一路走跌，他曾自信認為自己是股神，因此不只進場買股，還開啟槓桿操作。其中，輝達（NVDA）、蘋果（Apple）與PLTR的股票他都虧損近30%，而最慘的虧損來自特斯拉，累計損失已高達70%，為此他坦言：「我在美國股市所賠掉的金錢是百萬、幾百萬台幣。」

▲尼克持有大量美國的股票。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）

談到特斯拉的投資過程，尼克坦言，他原本看好馬斯克的領導及特斯拉的未來，當股價因政治因素滑落至200美元左右時，他不斷加碼，「越跌我越買。」雖然曾短暫見到股價回升至460美元，但後續又下探至200美元，為此他坦言，在開槓桿操作後，更加擴大損失，成為此次投資災難的主因。

面對未來的應對策略，尼克表示將採保守路線，「攤開整個美國股市幾10年，它還是往右上角的，但我會先去掉槓桿，我用時間來耗，慢慢看什麼時候股市再漲回我當初買的成本位。」他希望美股能如過往數10年的走勢回升，同時也幽默喊話，希望他在一年後能笑著回顧這支影片。

▲尼克坦言美股虧掉幾百萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）

影片最後，Ashly透露，截至目前，雖然美股小幅反彈，但尼克的總虧損仍高達百萬，「週五美股收盤，雖然有漲一些，但截止到今天，尼克所賠的金額依舊還是百萬。」影片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言「好慘」、「尼克要挺過去，加油」、「這是什麼勵志影片。」

▲尼克一度以為自己是股神。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）