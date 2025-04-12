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吳心緹愛貓「誤食橡皮筋」深夜急送醫！　無助自責：不想失去牠們

記者顧齊祐／綜合報導

女星吳心緹2021年參加《全明星運動會》第二季，憑藉出色的表現備受關注，人氣也跟著水漲船高。平時不吝嗇在社群分享生活日常的她，近日透露自己的愛貓「噢兜」誤食了橡皮筋，令她相當擔憂，四處尋求醫院幫助，哀嘆「不想體驗可能會失去牠們的感覺」。

▲吳心緹愛貓誤食了橡皮筋，令她相當擔憂。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）

▲吳心緹愛貓誤食了橡皮筋，令她相當擔憂。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）

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吳心緹在Instagram發文透露，她深夜發現愛貓正在咬東西，趕緊查看才發現牠把橡皮筋吃下了肚，嘴裡只剩殘骸。吳心緹立刻將愛貓帶去急診打了催吐針，不料過了好久才發現針劑對貓咪沒效果，醫生告知若再打止吐針可能引發心臟問題，建議早上再去醫院處理看能否將異物夾出來。

▲吳心緹感到相當自責無助。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）

▲吳心緹感到相當自責無助。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）

吳心緹回憶當時心情，表示「一回到車上，崩潰大哭，好久沒有這樣大聲哭出來，之前的低潮期都沒有此刻的心痛！覺得好自責為什麼袋子裡面有橡皮筋」，她整晚不敢睡，祈禱愛貓平安。隔天早上，她立刻帶愛貓到醫院檢查，結果醫生卻表示異物已經到腸子了，無法夾出，只能回家觀察。吳心緹聽聞後，感到相當驚慌，哀嘆「為什麼晚班醫生說早上來夾出啦，我就這樣帶著牠們跑來跑去最後什麼事都不能做，無能為力的感覺超級無助」。

▲吳心緹愛貓經過檢查後確認已無大礙。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）

▲吳心緹愛貓經過檢查後確認已無大礙。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）

之後吳心緹帶著愛貓找了不同間的動物醫院，做了各種檢查，才終於確認，橡皮筋的殘骸已經通過小腸進入大腸了，不太會有卡住危機。她立刻在診間激動泛淚，表示「再也不想體驗一次有可能會失去牠們的感覺了」。

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