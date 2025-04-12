記者張筱涵／綜合報導

藝人張兆志繼7日揭露前妻許允樂長年遭匿名網路霸凌、背後主謀竟是自己昔日摯友與其妻，引發輿論譁，於12日凌晨3點22分再次發文，細數3年來追查黑粉群的過程，並坦承自己在過程中遭遇友情背叛、蒐證受阻，卻也因此接收到來自陌生人的大量鼓勵與爆料，讓他決定「繼續瘋、繼續說故事」。

▲張兆志和許允樂曾有過一段6年婚姻。（圖／翻攝自FACEBOOK）



張兆志透露，自己從3年前便展開調查，奔波蒐集資料、試圖聯繫可能願意作證的人，但進展並不順利，有退出黑粉群的知情者擔憂報復，甚至因此辭職轉換工作。他表示理解這樣的恐懼，但真正寒心的，是共同朋友原本口頭義憤填膺，卻在事後於社群封鎖他，甚至與涉案學弟仍維持密切往來：「稱兄道弟二三十年，我從來就沒有做過對不起他們的事，也讓我一度很受傷難過人性跟友情的不堪一擊。」

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自上次直播後，張兆志收到了來自老同學、前同事的私訊，內容多半聚焦於學弟夫妻在職場中的不當行為，且「多人描述幾乎一模一樣」。更讓他動容的是，有許多陌生人鼓起勇氣分享自己正在遭遇的職場與網路霸凌故事，有父母表示孩子也正經歷同樣的困境，而他的直播給了他們一點力量。

張兆志說：「我不是個完美的人，我只是一個笑臉瘋子，而且是一個沒有顧忌、沒有底線的瘋子。」接著預告下週一（14日）晚間將再次開直播，穿戴整齊、好好吃飯，也將「好好使用」近日收到的「外星來的、遲到了四年的禮物」，持續揭露這場被壓抑的霸凌真相。

最後，張兆志以Hashtag「職場霸凌」、「網路霸凌」結尾，再次呼籲社會正視受害者的聲音，也讓這場揭黑之路進一步升溫。

【張兆志臉書全文】

仔細看看這兩張圖的建立時間

從3年前我就在四處奔波

蒐集各方面的訊息與資料

試著接觸許多有可能願意站出來的證人

結果並沒有很振奮

有人離開了黑群之後害怕出庭之後被報復

說因為看過群組裡面她們是怎麼樣有系統的想要毀掉一個人的生活

所以離開之後甚至換了工作

我完全能諒解這種恐懼，只能接受這個尋找證人四處碰壁的窘境

但真正令我心寒的是

期間有關鍵性知情的共同朋友也因為這個原因，先是滿口仁義道德的說：對啦！這太誇張了，她自己做的事一定接受該有的懲罰

然後就在社群上封鎖我了？

並且現在跟我學弟仍然是好朋友

嗯，我完全尊重他的決定

但也讓我看清楚了這個共同朋友，還有他選邊站的立場

稱兄道弟二三十年

我從來就沒有做過對不起他們的事，也讓我一度很受傷難過人性跟友情的不堪一擊

上次直播後

我的收件匣裡面突然出現許多的珍貴資源

有同學，有前同事

他們向我苦訴許多學弟夫妻檔在職場上的行為

我很訝異的是，多人說的內容幾乎一模一樣

除此之外

更多的陌生人鼓起勇氣私訊我

告訴我他們目前的人生正遭遇類似的霸凌情節

但是因為求助無門

只能任由加害者無止盡的戲謔

日子過的痛苦，活的委屈

也有父母告訴我，他們的子女也正在這樣的漩渦裡，透過觀看直播給孩子一些勇氣，也喘口氣

我不是個討人喜歡的人

我只是個你們口中的離婚專家

我不是個完美的人

我只是一個笑臉瘋子

而且是一個沒有顧忌，沒有底線的瘋子

謝謝那些勇敢訊息我的陌生人

我會好好的“使用”你們傳來的珍貴內容

下周一晚上

我會好好的吃飯，好好的穿戴整齊

好好的直播

好好的繼續瘋，繼續說故事

好好的使用我昨天收到來自外星

遲到了4年的禮物

請期待

#職場霸凌 #網路霸凌