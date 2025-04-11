王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

記者潘慧中／綜合報導

王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近因週刊爆料引發討論，但也有不少網友好奇「到底是惹到誰了」。對此，她11日意有所指地在社群網站回應了。

▲王思佳被問「到底是惹到誰了」。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）



[廣告]請繼續往下閱讀...

面對網友提問，王思佳在Threads留言區無奈地說，「沒辦法，誰叫我們就是踢爆了綠茶。」看到有粉絲斥責爆料者的心態扭曲時，她則透露，「這個世界就是有專門肖想別人老公的臭綠茶。爆料還不用有證據，一張嘴就好了。」

▲王思佳和老公婚姻甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



此外，王思佳也在留言區強調，老公並不是司機，也沒說過自己嫁給有錢人，「司機沒有什麼不好，但我們就不是司機，到底要怎麼講？」她認為老公只要是做正當職業就好，「千萬不要是那種騙朋友錢去投資，然後死不還錢的，那種人才不能嫁知道嗎？」

▲王思佳強調老公並非司機。（圖／翻攝自Threads、Instagram／pinksophia0818）



最後，王思佳也在留言區表示，她本身被針對沒關係，「我是公眾人物，我可以承受」，但她非常心疼家人，「我的家人值得他們應有的隱私和被尊重。」