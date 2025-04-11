王思佳被挖「曾教嫁豪門」網看不下去！351字直球對決：為什麼不能

記者潘慧中／綜合報導

王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近因週刊爆料引發討論，她11日凌晨只好發文解釋，自己從未說過嫁豪門。只不過，仍被部分網友質疑之前仍「接受訪問怎麼嫁入豪門」的原因，她看完選擇直球對決，「我沒有說我嫁啊，但我為什麼不能教呢？」

▲王思佳回應網友質疑。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）



看到有網友在留言區嗆「那就一律說不方便透露就好了，卻要接受一些訪問問妳怎麼嫁入豪門？自己愛慕虛榮…真的看不下去」，王思佳解釋沒有接受過相關訪問，是網友來詢問她如何嫁豪門，而且雖然自己沒嫁豪門，不代表自己不能教，「難道一定要嫁入豪門的人才能教別人嗎？我分享我的看法怎麼了？難道一定只能嫁入豪門的人才能教人家怎麼嫁豪門？那沒考上律師的人，為什麼可以教別人法律呢？」

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▲王思佳相當保護老公的隱私。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



發現該網友繼續嗆「一般自己沒嫁的話不會直接侃侃而談」時，王思佳則澄清，「因為她來問我怎麼嫁我當然可以發表我覺得可以怎麼嫁入！ 沒錯吧？我也沒有保證百分之百成功，我只是分享而已～」，她無奈地說，真的有人沒考上律師結果一直教人的啊，「如果我不能這樣做，為什麼他可以呀？」

▲▼王思佳澄清沒說過嫁豪門。（圖／翻攝自Threads、Instagram／pinksophia0818）



最後，王思佳也在留言區表示，她本身被針對沒關係，「我是公眾人物，我可以承受」，但她非常心疼家人，「我的家人值得他們應有的隱私和被尊重。」

▲王思佳心疼家人。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）



王思佳Threads全文：

我沒有接受訪問說我嫁豪門

網友來詢問我怎麼嫁豪門

我沒有說我嫁啊

但我為什麼不能教呢？

難道一定要嫁入豪門的人才能教別人嗎？

我分享我的看法怎麼了

難道一定只能嫁入豪門的人才能教人家怎麼嫁豪門

那沒考上律師的人，為什麼可以教別人法律呢？

以這樣的邏輯

請問我為什麼不能教？

為什麼我教他等於我認為我嫁入豪門

同樣的邏輯送回去給你

我沒有從我的嘴巴裡說過，我嫁入豪門哦

我的邏輯跟你不一樣啦

如果我前面說我有嫁豪門，我來教你怎麼做

那麼你可以說我承認了！

但我並不覺得我沒有否認這件事情就表示我承認

因為他來問我怎麼嫁我當然可以發表我覺得可以怎麼嫁入！ 沒錯吧？

我也沒有保證百分之百成功

我只是分享而已～

經驗的分享，難道一定要有身分上的絕對優勢嗎？

所以我不是股市大神，我就不可以講投資

講個人觀感怎麼了嗎？

阿就真的有人沒考上律師一直教人家法律啊

如果我不能這樣做，為什麼他可以呀？