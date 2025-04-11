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王思佳被挖「曾教嫁豪門」網看不下去！351字直球對決：為什麼不能

記者潘慧中／綜合報導

王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近因週刊爆料引發討論，她11日凌晨只好發文解釋，自己從未說過嫁豪門。只不過，仍被部分網友質疑之前仍「接受訪問怎麼嫁入豪門」的原因，她看完選擇直球對決，「我沒有說我嫁啊，但我為什麼不能教呢？」

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳回應網友質疑。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）

看到有網友在留言區嗆「那就一律說不方便透露就好了，卻要接受一些訪問問妳怎麼嫁入豪門？自己愛慕虛榮…真的看不下去」，王思佳解釋沒有接受過相關訪問，是網友來詢問她如何嫁豪門，而且雖然自己沒嫁豪門，不代表自己不能教，「難道一定要嫁入豪門的人才能教別人嗎？我分享我的看法怎麼了？難道一定只能嫁入豪門的人才能教人家怎麼嫁豪門？那沒考上律師的人，為什麼可以教別人法律呢？」

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▲王思佳相當保護老公的隱私。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

發現該網友繼續嗆「一般自己沒嫁的話不會直接侃侃而談」時，王思佳則澄清，「因為她來問我怎麼嫁我當然可以發表我覺得可以怎麼嫁入！ 沒錯吧？我也沒有保證百分之百成功，我只是分享而已～」，她無奈地說，真的有人沒考上律師結果一直教人的啊，「如果我不能這樣做，為什麼他可以呀？」

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲▼王思佳澄清沒說過嫁豪門。（圖／翻攝自Threads、Instagram／pinksophia0818）

最後，王思佳也在留言區表示，她本身被針對沒關係，「我是公眾人物，我可以承受」，但她非常心疼家人，「我的家人值得他們應有的隱私和被尊重。」

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳心疼家人。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）

王思佳Threads全文：

我沒有接受訪問說我嫁豪門
網友來詢問我怎麼嫁豪門
我沒有說我嫁啊
但我為什麼不能教呢？
難道一定要嫁入豪門的人才能教別人嗎？
我分享我的看法怎麼了
難道一定只能嫁入豪門的人才能教人家怎麼嫁豪門
那沒考上律師的人，為什麼可以教別人法律呢？
以這樣的邏輯
請問我為什麼不能教？
為什麼我教他等於我認為我嫁入豪門
同樣的邏輯送回去給你
我沒有從我的嘴巴裡說過，我嫁入豪門哦

我的邏輯跟你不一樣啦
如果我前面說我有嫁豪門，我來教你怎麼做
那麼你可以說我承認了！
但我並不覺得我沒有否認這件事情就表示我承認
因為他來問我怎麼嫁我當然可以發表我覺得可以怎麼嫁入！ 沒錯吧？
我也沒有保證百分之百成功
我只是分享而已～
經驗的分享，難道一定要有身分上的絕對優勢嗎？
所以我不是股市大神，我就不可以講投資
講個人觀感怎麼了嗎？
阿就真的有人沒考上律師一直教人家法律啊
如果我不能這樣做，為什麼他可以呀？

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