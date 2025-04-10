ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

薔薔認愛神秘男「首公開交往細節」　極光下親嘴放閃被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，日前她才認愛並公開和男友一起在極光下共度情人節的畫面，今（10）日更上傳新片公開男友長相，以及兩人的交往細節，內容曝光後，再度掀起討論。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲薔薔首度曝光男友長相。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔在情人節前夕飛往加拿大旅遊，日前頻道公開短片。影片開頭先是回顧幸福片段，薔薔也終於認愛，並公開自己的男友，男方雖然沒正面露臉，但能看出身材高壯，而薔薔依偎對方，就像個小女人般幸福。兩人在極光下度過情人節，男方更甜蜜告白：「老婆，跟妳來看極光是最幸福的事情，我希望以後還可以跟你一起來，情人節快樂。」隨後深情擁吻，畫面閃瞎大批網友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲薔薔和男友在極光下親嘴。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

透過薔薔今（10）日上傳的最新影片可見到，她與男友大方分享他們的戀愛細節。薔薔坦承她在關係中最容易生氣，更曾因為男友想在一個沒有安排約會的夜晚去拳館訓練而大發雷霆。為此，男友也表示，自己是關係中常主動道歉的一方，更是率先表達愛意的那一方，兩人的第一次親嘴是在一台車上。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲薔薔和男友在極光下共度情人節。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

當談到誰更常撒嬌或吃醋時，薔薔認為和男友撒嬌及吃醋的程度差不多，不過男友則持相反看法，認為女方比較會撒嬌。至於對彼此做過最浪漫的事，薔薔分享曾和男友「在狂風暴雨中共進燭光晚餐」，男友則回憶，薔薔曾為了他和別人爭吵，讓他很感動。對於緩解對方的不悅，男友則表示他總是盡力讓薔薔快樂。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲薔薔和男友在極光下共度情人節。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

至於對彼此的行為和個性做出評價，男友開玩笑說他無法忍受薔薔的缺點，因為她「長太美、身材太好、太節省」，而薔薔則笑稱男友的古怪個性，是她選擇與他交往的原因之一。此外，男友坦言，和薔薔在一起後變得脾氣好，也更注重未來，學會節制消費，薔薔則認為自己變得不那麼焦慮。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔和男友輪流講出對方的三個優點。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

影片最後，薔薔和男友輪流列舉對方的三個優點。薔薔提到，男友答應她的事情就會努力去完成，還給了她極大的安心感，而且嚴格自律的習慣也影響著她，讓她學會更好的自我管理。至於男友則表示，薔薔的上進心是他最欣賞的一點，在事業上有明確的目標和計畫，並稱讚對方不僅是個有頭腦的女生，還擁有傾國傾城般的笑容。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

推薦閱讀

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber, 林嘉凌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿翔不幸化身箭靶　遭楊繡惠無情狂射
  2. 薔薔認愛神秘男「首公開交往細節」　極光下親嘴放閃被拍
  3. 《小人物狂想曲》製作人葉天健病逝享82歲！　生前舉辦告別式「眾星齊聚」
  4. 羅伯派汀森《米奇17號》挑戰雙重人格　炸裂演技「靠動漫和韓影」
  5. 金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」
  6. 雷米馬利克被笑「科技宅男」當不了殺手！　《復仇反擊戰》首波評論解禁
  7. 金城武《風林火山》殺青7年！確定入選坎城影展　粉絲敲碗：活生生男神走紅毯
  8. 敖犬和辣妻黏TT「只有洗澡、上廁所才分開」　結婚半年吐真心話
  9. 連線／麥可·B·喬丹片場暖舉曝光！　導演讚：從來沒聽過他大小聲
  10. 薔妹娶陸配「砸13萬找外國人捐精」　視訊打槍2俄羅斯男過程曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366