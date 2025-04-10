薔薔認愛神秘男「首公開交往細節」　極光下親嘴放閃被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，日前她才認愛並公開和男友一起在極光下共度情人節的畫面，今（10）日更上傳新片公開男友長相，以及兩人的交往細節，內容曝光後，再度掀起討論。

▲薔薔首度曝光男友長相。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



薔薔在情人節前夕飛往加拿大旅遊，日前頻道公開短片。影片開頭先是回顧幸福片段，薔薔也終於認愛，並公開自己的男友，男方雖然沒正面露臉，但能看出身材高壯，而薔薔依偎對方，就像個小女人般幸福。兩人在極光下度過情人節，男方更甜蜜告白：「老婆，跟妳來看極光是最幸福的事情，我希望以後還可以跟你一起來，情人節快樂。」隨後深情擁吻，畫面閃瞎大批網友。

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▲薔薔和男友在極光下親嘴。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

透過薔薔今（10）日上傳的最新影片可見到，她與男友大方分享他們的戀愛細節。薔薔坦承她在關係中最容易生氣，更曾因為男友想在一個沒有安排約會的夜晚去拳館訓練而大發雷霆。為此，男友也表示，自己是關係中常主動道歉的一方，更是率先表達愛意的那一方，兩人的第一次親嘴是在一台車上。

▲薔薔和男友在極光下共度情人節。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

當談到誰更常撒嬌或吃醋時，薔薔認為和男友撒嬌及吃醋的程度差不多，不過男友則持相反看法，認為女方比較會撒嬌。至於對彼此做過最浪漫的事，薔薔分享曾和男友「在狂風暴雨中共進燭光晚餐」，男友則回憶，薔薔曾為了他和別人爭吵，讓他很感動。對於緩解對方的不悅，男友則表示他總是盡力讓薔薔快樂。

▲薔薔和男友在極光下共度情人節。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

至於對彼此的行為和個性做出評價，男友開玩笑說他無法忍受薔薔的缺點，因為她「長太美、身材太好、太節省」，而薔薔則笑稱男友的古怪個性，是她選擇與他交往的原因之一。此外，男友坦言，和薔薔在一起後變得脾氣好，也更注重未來，學會節制消費，薔薔則認為自己變得不那麼焦慮。

▲薔薔和男友輪流講出對方的三個優點。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

影片最後，薔薔和男友輪流列舉對方的三個優點。薔薔提到，男友答應她的事情就會努力去完成，還給了她極大的安心感，而且嚴格自律的習慣也影響著她，讓她學會更好的自我管理。至於男友則表示，薔薔的上進心是他最欣賞的一點，在事業上有明確的目標和計畫，並稱讚對方不僅是個有頭腦的女生，還擁有傾國傾城般的笑容。