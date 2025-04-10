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連線／麥可·B·喬丹片場暖舉曝光！　導演讚：從來沒聽過他大小聲

記者蕭采薇／台北－紐約連線報導

《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒，與性感男神麥可·B·喬丹破天荒第五度合作，推出全新動作驚悚鉅作《罪人》。麥可·B·喬丹在片中一人飾演兩角，萊恩庫格勒更大讚他即使已是票房巨星，態度依然謙和有禮，「他就是那種非常配合的人，永遠很有風度。」

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》萊恩庫格勒大讚麥可·B·喬丹即使已是票房巨星，態度依然謙和有禮。（圖／華納提供）

「大家都會觀察主角是怎麼和場務、副導、攝影師、錄音師互動的嗎？是會讓乖乖讓錄音師輕鬆幫忙裝麥克風？還是會一邊抱怨？」被問到與麥可·B·喬丹合作的過程，萊恩庫格勒直接拋出命題，他形容麥可·B·喬丹，「這些細節都很重要，而他就是那種非常配合的人，永遠很有風度，舉止自然。」

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《罪人》也是麥可·B·喬丹繼《金牌拳手》後卸下導演身份，所拍的第一部電影。萊恩庫格勒說，不論是當導演還是演員，麥可·B·喬丹的態度始終如一，「麥可從來沒對人發過火、沒大聲吼過誰。」萊恩庫格勒說：「他總是以愛與尊重待人，我最欣賞他的地方就是這個。」然而麥可·B·喬丹在一旁聽了，也只是笑說：「這是應該的。」

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》麥可·B·喬丹大露爆滿胸肌，讓男性荷爾蒙肆意狂噴。（圖／華納提供）

而在當過導演後，麥可·B·喬丹說，他也更能體會萊恩庫格勒的辛苦，「對我來說，能夠成為他的額外眼睛，盡我所能地提供幫助，或預測他的動作或需求，讓我們可以完成更多的事情，這是一種相互的理解。」

「女鷹眼」海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld），在片中演出融入在非裔族群中的白人，並與麥可·B·喬丹有感情戲。她也分享：「我非常喜歡這個角色，以及她如何融入在這個故事裡。因為外人可能不相信她屬於那個空間，但事實上她確實是，她也清楚的知道這一點。」

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲「女鷹眼」海莉史坦菲德演出融入在非裔族群中的白人，並與麥可·B·喬丹有感情戲。（圖／華納提供）

《罪人》出動當今影壇最頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝，劇情描述從大都市返鄉的兄弟，舉辦一場徹夜狂歡的音樂派對，沒想到隨著夜幕降臨，這場派對因門外的不速之客而變調。麥可·B·喬丹一人化身風格截然不同的雙胞胎，為了在同一畫面呈現兩個角色的差異，他不僅在造型、口音做出區隔，就連細微的肢體動作也充滿演技細節，電影將於4月17日全台同步上映。

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》麥可·B·喬丹一人分飾兩角，連細微的肢體動作也充滿演技細節。（圖／華納提供）

 

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罪人, 萊恩庫格勒, Ryan Coogler, 麥可·B·喬丹, Michael B. Jordan, 麥可B喬丹

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