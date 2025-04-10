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「藝家人」在哪？張藝合作金馬　合體眼肉芽接下「金穗獎評審」

記者蕭采薇／台北報導

第47屆金穗獎及影展將在5月1日展開，並推出多項活動，提供入圍者與影迷參加。兩位金馬獎最佳新導演得主，《白衣蒼狗》的曾威量與《返校》、《鬼才之道》的徐漢強，也將分享成為長片導演的進階之路，精彩可期。此外，網紅張藝和眼肉芽，也將擔任本屆「社群名人推薦獎」評審。

▲金穗47「社群名人推薦獎」評審_張藝。（圖／金馬執委會提供）

▲張藝將擔任金穗47「社群名人推薦獎」評審。（圖／金馬執委會提供）

「優良電影劇本」也在金穗影展期間舉行三場講座。分別邀請《花甲男孩轉大人》、《勸世三姊妹》編劇詹傑，《你的孩子不是你的孩子》原著作者吳曉樂，和以《神明便利商店》廣受關注的漫畫家謝東霖，分享如何在不同媒材，解鎖文本，跨域敘事的可能。

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以《本日公休》獲得國內外影展肯定的編導傅天余，以《小曉》入圍金馬獎最佳原著劇本的編導靳家驊，及以《金都》、《填詞L》頗受好評的香港編導黃綺琳，則將從「編導一體」的創作身份出發，探討其中的挑戰與優勢。

▲金穗47「社群名人推薦獎」評審眼肉芽、張藝；「穗穗念」講者徐漢強、曾威量。（圖／金馬執委會提供）

▲《白衣蒼狗》導演曾威量。（圖／金馬執委會提供）

富川奇幻影展評審團大獎《詭扯》、熱門影集《影后》監製丁長鈺，以《後來的我們》入圍金馬獎最佳改編劇本的編劇何昕明，與具有投資、開發、製作及全球發行經驗的監製陳劭怡，則將從內容開發到市場趨勢，透過業界視角，剖析影視創作如何因應新時代變革。三場講座現正於優良電影劇本官網開放報名中，額滿為止。

▲金穗47「社群名人推薦獎」評審眼肉芽、張藝；「穗穗念」講者徐漢強、曾威量。（圖／金馬執委會提供）

▲《返校》、《鬼才之道》導演徐漢強。（圖／金馬執委會提供）

金穗獎除了有正式評審團選出各項得主，也設有廣受關注的會外賽，以吸納不同觀點。本屆「社群名人推薦獎」評審包括關心影像文本並出版《名為我之物》等多本著作的知名作家盛浩偉，以同志平台節目《植不起的實驗室》走紅並擁有無數鐵粉「藝家人」的張藝，及以眼球中央電視台女主播廣為人知並積極投入影視作品演出的眼肉芽。

「影評人推薦獎」則集結蔡曉松（放映週報主編）、黃彥瑄（這不是影評）與謝佳錦（金馬影展亞洲電影觀察團團長）三位長期關注影像並從事文字工作的專業影評人。他們跟正式評審團一樣得看完64部入圍作品，再從中分別選出他們心目中的最佳影片。「社群名人推薦獎」、「影評人推薦獎」旨在為觀眾與入圍者提供更多意見觀點，同樣會於頒獎典禮上正式揭曉結果。

▲金穗47「社群名人推薦獎」評審眼肉芽、張藝；「穗穗念」講者徐漢強、曾威量。（圖／金馬執委會提供）

▲金穗47「社群名人推薦獎」評審眼肉芽。（圖／金馬執委會提供）

金穗獎今年首度舉辦「選片新世代工作坊」，徵選15至19歲青少年組成選片團隊，從「學生組競賽類」中選出最能彰顯新世代觀點的短片，予以推薦，並於5月3日下4:00舉行免費放映專場。活動現場除由青少年學員親自介紹選出作品，更安排與導演映後對談，透過不同世代的直接對話，開啟更多元、開放的討論空間，2025金穗影展將於5月1日至5月9日在光點華山電影館展開。

 

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