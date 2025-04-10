ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》　超I個性被迫與人連結

記者蕭采薇／綜合報導

科幻影集《厭世機器人》（Murderbot）最新預告，由「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）領銜主演並擔任監製。他將飾演「失常的維安機器人」，破解自身程式後，一心只想大追未來肥皂劇，對人類充滿嫌棄、最怕眼神接觸。

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》。（圖／Apple TV+提供）

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》。（圖／Apple TV+提供）

本該保護人類的他，卻是個史上最「I」的厭世機器人。由《非關男孩》奧斯卡提名導演克里斯魏茲與保羅魏茲兄弟檔（Chris and Paul Weitz）聯手打造，《厭世機器人》（Murderbot）將於Apple TV+於5月16日全球首播前兩集，每週五上線新集數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》。（圖／Apple TV+提供）

▲《厭世機器人》故事融合科幻、驚悚與幽默元素。（圖／Apple TV+提供）

《厭世機器人》（Murderbot）改編自瑪莎威爾斯（Martha Wells）紐約時報同名暢銷小說系列，曾榮獲雨果獎與星雲獎等多項文學大獎。故事融合科幻、驚悚與幽默元素，講述一個進行自我改造的維安機器人，在擁有自由意志後開始為所欲為。

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》。（圖／Apple TV+提供）

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉所飾演的機器人，必須隱藏自主意識。（圖／Apple TV+提供）

亞歷山大史柯斯嘉所飾演的機器人必須隱藏自主意識，並完成一項危險任務，他對人類情感感到恐懼，卻又不自覺被人類脆弱的一面所吸引，但他真正渴望的是遠離人群獨自追劇，並探索自己在宇宙中的定位。《厭世機器人》（Murderbot）將於 Apple TV+ 5月16日全球首播。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

推薦閱讀

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

亞歷山大史柯斯嘉, 厭世機器人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷認沉默數日「不想傷口灑鹽」　感慨吐心聲：為自己的選擇負責
  2. 「藝家人」在哪？張藝合作金馬　合體眼肉芽接下「金穗獎評審」
  3. 黃沐妍砸200萬開皮拉提斯教室！昔體脂剩13%狀態驚人　開店原因超正面
  4. 陶晶瑩犀利評語嚇壞選手　黃國倫自嘲顏值不夠才寫歌
  5. 直擊／頂級男優向理來自爆：在場7成女優跟我%過！　點名想跟她再來一發
  6. 「小江蕙」恩師遇股災慘賠又逆轉　嘆：洗了場沒贏沒輸的三溫暖
  7. 鄭靚歆女女婚被問「誰當男的」　親揭德國伴侶真實相處模式
  8. 「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》　超I個性被迫與人連結
  9. 直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光
  10. 啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366