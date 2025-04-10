「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》　超I個性被迫與人連結

記者蕭采薇／綜合報導

科幻影集《厭世機器人》（Murderbot）最新預告，由「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）領銜主演並擔任監製。他將飾演「失常的維安機器人」，破解自身程式後，一心只想大追未來肥皂劇，對人類充滿嫌棄、最怕眼神接觸。

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》。（圖／Apple TV+提供）



本該保護人類的他，卻是個史上最「I」的厭世機器人。由《非關男孩》奧斯卡提名導演克里斯魏茲與保羅魏茲兄弟檔（Chris and Paul Weitz）聯手打造，《厭世機器人》（Murderbot）將於Apple TV+於5月16日全球首播前兩集，每週五上線新集數。

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▲《厭世機器人》故事融合科幻、驚悚與幽默元素。（圖／Apple TV+提供）

《厭世機器人》（Murderbot）改編自瑪莎威爾斯（Martha Wells）紐約時報同名暢銷小說系列，曾榮獲雨果獎與星雲獎等多項文學大獎。故事融合科幻、驚悚與幽默元素，講述一個進行自我改造的維安機器人，在擁有自由意志後開始為所欲為。

▲「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉所飾演的機器人，必須隱藏自主意識。（圖／Apple TV+提供）

亞歷山大史柯斯嘉所飾演的機器人必須隱藏自主意識，並完成一項危險任務，他對人類情感感到恐懼，卻又不自覺被人類脆弱的一面所吸引，但他真正渴望的是遠離人群獨自追劇，並探索自己在宇宙中的定位。《厭世機器人》（Murderbot）將於 Apple TV+ 5月16日全球首播。