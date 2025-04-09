曹佑寧球隊唯一一次爆衝突！　選上代表隊「遭教練針對」委屈哭了

記者黃庠棻／台北報導

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。今（9）日該片舉行媒體茶敘，主角曹佑寧、夏騰宏、段鈞豪皆一同出席。

▲段鈞豪、夏騰宏、曹佑寧出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》飾演一位就讀師大美術系的高材生，卻因為一些原因被關在綠島，成為政治犯，後來在新生訓練所擔任攝影師；夏騰宏在劇中則是飾演一位台大婦產科醫生，個性衝動又仗義直言，今（9）日兩人分享劇中與現實生活中的相似之處。

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▲段鈞豪、夏騰宏、曹佑寧出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

曹佑寧透露自己過去在球隊時，曾有一次頂撞教練的經驗，當時他剛選上代表隊，雖然有著光環但他仍努力練習，並沒有因為選上代表隊而偷懶，不過教練卻沒有發現他的努力，開口怒轟他「不認真」、「選上代表隊就變散漫」，讓他十分委屈。

▲曹佑寧分享過去與教練吵架的經歷。（圖／記者周宸亘攝）



後來，曹佑寧一氣之下把護具全脫掉，丟掉鐵皮屋上發出「蹦」一大聲，這個舉動引來教練關注，對方什麼也沒說就抓住他的衣領教訓了一番，最後他忍不住委屈到哭著跟教練解釋自己的立場，後來才解決了這個誤會，他笑說「像男女朋友吵架」。

▲曹佑寧分享過去與教練吵架的經歷。（圖／記者周宸亘攝）