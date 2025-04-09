吳姍儒遭傳轉賣公關品！認私下接老闆電話「內幕曝」　手握10代言沒耍特權

記者孟育民／台北報導

Sandy（吳姍儒）日前遭爆，私下動作頻頻搶曾國城的《一字千金》主持棒，又流傳她過去擔任氣泡水機代言人，卻轉賣公關品被廠商抓包，差點丟掉代言，引發熱議。她今（9日）首露面出席冰淇淋代言活動，對於爆料喊冤，更談及轉賣公關品一事，「沒得解釋，因為沒有這件事，就是這樣。我看到也滿驚訝的，我滿可以理解大家的工作需要新聞，我向來不太會去澄清，因為我不知道講什麼。」

▲吳姍儒出席哈根達斯代言活動。（圖／記者黃克翔攝）

吳姍儒透露新聞爆出時，還接到該廠商老闆電話，「他們也很詫異，我說不知道，完全沒發生的事情，怎麼會這樣？是他們自己說這三年合作愉快，比較尷尬是我今天來記者會，但大家都要問這題，還是會給一個答案。」她說如今氣泡水機還在自己的工作室，另外有幾台在鹿希派家、妹妹那邊，「其他都是我的親戚們，我是不知道這消息從哪裡來。」

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▲吳姍儒澄清傳出轉賣公關品一事。（圖／記者黃克翔攝）

目前吳姍儒手上有10個代言，雖然看似收入極高，她澄清自己也是要給爸爸吳宗憲抽成，並沒有因為女兒身份有特權，「沒有特權啦，跟一般藝人一樣，有時候想想就覺得當孝親費沒關係，畢竟公司也要營運。」

▲吳姍儒如今擁有近10代言，即便面對流言蜚語仍認真工作。（圖／記者黃克翔攝）

另外，吳姍儒對於這些爆料，也不知私下是誰在流傳，不過已經習慣，「我大概有10年不再問為什麼，別人有別人的做法。不知道怎麼辦，就這樣吧！只能等時間證明 ，因為沒有就是沒有。之前還很多人說我跟人家搶工作，我都不知道這些事，等到消息出來會會有這種說法，我要再次說，從來都沒有、此生沒有做過這些事。」

