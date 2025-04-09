江宏傑搬家了「豪宅內部照」難得曝光！客廳放聖誕樹 網驚：像樣品屋

記者潘慧中／綜合報導

江宏傑儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。他8日便在社群網站上傳一系列新家的內部裝潢照，從客廳、廚房、餐桌、浴室、主臥到小孩房，全部一次公開，讓不少網友都直誇：「美到像樣品屋！」

▲江宏傑家的客廳有放聖誕樹。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）



照片中，可以看到江宏傑家的客廳主色調是溫潤的米白色，搭配高挑落地窗與柔和的垂地窗簾，還放了一棵聖誕樹，營造出寬敞明亮且極具節慶感的空間。廚房以簡約白為主色調，搭配線條俐落的櫥櫃與大理石中島，展現俐落現代感。大片百葉窗讓光影自然灑入，營造出溫暖又明亮的氛圍。

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▲▼江宏傑分享客廳和廚房內部照。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）



江宏傑家的用餐區放有石材餐桌，搭配極簡造型的黑色座椅。浴室則以大理石紋牆面搭配獨立式浴缸，展現出極簡又高雅的設計美感。深色百葉窗有效保有隱私，同時增添與沉靜氛圍。

▲▼江宏傑分享用餐區和浴室的內部照。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）



至於江宏傑家的臥室，可以看到是以柔和米色與藍色牆面為主色調，搭配俐落簡約的家具與床組，呈現寧靜舒適的氛圍。疑似小孩的房間則以粉白色為主軸，透明小椅子上擺放玩偶與抱枕，格外增添溫馨可愛的童趣感。如此漂亮的新家，也難怪他會說：「現在每天都期待回家，除了期待見到孩子外，更期待的是跟他們待在一個完美可放鬆的空間，一起享受家庭時光！」

▲江宏傑分享臥室的照片。（圖／翻攝自Instagram／chiang_hung_chieh）