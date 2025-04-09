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台大學霸歌手強勢出道！　靈魂嗓音被大讚：實在太迷人

▲▼ 歌手阿橘來自台大外文系。（圖／Shabbyboyz提供）

▲ 歌手阿橘來自台大外文系。（圖／Shabbyboyz提供）

記者翁子涵／台北報導

阿橘Ahh G是近期異軍突起的獨立創作女聲，來自台大外文系的她，從學生時代開始音樂創作，於2023年發表首張專輯《赴宴》，主打歌《赴宴》上線即被選入Spotify Fresh Finds Taiwan歌單，且成為歌單封面，歌聲更被大讚實在太迷人，近來也攜手新銳音樂製作人Flowstrong推出全新單曲《送給你的寂寞》，勾勒出台北夜晚的孤寂氛圍，對徘徊於霓虹燈影間的孤獨靈魂告白，並且預告將在今年推出更多作品與演出呈現。

▲▼ 歌手阿橘推出新歌。（圖／Shabbyboyz提供）

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▲▼ 歌手阿橘推出新歌。（圖／Shabbyboyz提供）

▲▼ 歌手阿橘來自台大外文系。（圖／Shabbyboyz提供）
 
談到與新銳製作人Flowstrong 合作《送給你的寂寞》，起源自阿橘在2024年與曾入圍金曲新人、同為台大學生時期就展開創作的鄒序共同合作單曲《Cool But Lonely》而開始。阿橘 Ahh G回憶道：「一開始他看起來酷酷的，話不多，但一聊到音樂時，他的熱情立刻展現出來，整個人充滿能量。」外冷內熱的Flowstrong在音樂上與阿橘有著意象不到的默契，也讓這首作品流暢地譜寫出來。

新歌帶有強烈的自我釋放意味，阿橘 Ahh G分享道，這首歌從寫作到現在已經快兩年了，「當初寫這首歌時，我常常會因為別人的期望而感到壓力，但現在，我已經不會過度執著於別人的期待，盡力做到最好就行了。」這段心境的轉變讓她的創作更加真誠，也更具情感張力。 

阿橘 Ahh G在近年斬獲更多音樂節舞台，除登上台灣祭、赤聲躁動等舞台外，也在去年首度前往海外，受到「霓虹綠洲」音樂節團隊推薦，前進福岡參加了J-pop 新星雲集的音樂節「MUSICCITY IN TENJIN」，阿橘說：「走過這麼多舞台，對於2025年要推出的作品中的自我建構更加穩固，也希望能夠在今年完成專場的演出期許！」
 

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