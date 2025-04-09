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吳婉君「驗傷單被曝光」神隱2周崩潰！　憂鬱恐慌發作：大家都在逼我

吳婉君受封八點檔女神，因遭受趙駿亞家暴，戀情因此難堪地曝光。（翻攝自吳婉君IG）

圖文／鏡週刊

8點檔女星吳婉君因遭男友趙駿亞家暴，隱密的戀情隨著不堪的傷痕一起曝光，傳出她因此憂鬱、恐慌雙重發作，身心狀態嚴重受創。本刊訪到友人轉述吳婉君當前的混亂情況，「她目前的情緒還是很激動，也認為外界都在逼她，只想她一遍遍陳述被家暴的過程。」

吳婉君於3月15日凌晨遭趙駿亞毆打後，前往警局報案。過了2週，全案才因媒體報導而曝光，根據友人透露，其實吳婉君受家暴之後，由於心情過度驚恐，還在平復中，並不想對外聲張。

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吳婉君受家暴現場和報案資料都遭外洩，讓她感到極度不安。（翻攝自鏡新聞）

▲吳婉君受家暴現場和報案資料都遭外洩，讓她感到極度不安。（翻攝自鏡新聞）

更令吳婉君質疑並且感到害怕的是，她竟在媒體上看到關於自己如何被毆打的過程，以及驗傷單內容、還有事發現場的攝影畫面等，一切被寫得鉅細靡遺，令她對人充滿不信任感，導致情緒再起了波瀾。

因為施暴者趙駿亞那邊不可能主動洩漏，吳婉君當初遇到所有的通報環節，包括醫院紀錄、驗傷、社工、家暴警察，她都得複述受暴過程，每講一次崩潰一次；如今吳婉君開始擔心懷疑，不知是哪個地方洩露她的隱私，種種不安的情緒加總起來，讓她的身心狀況更為嚴重。

在家暴吳婉君遭到調查後，趙駿亞發聲明認錯，也為吳婉君平反小三汙名。

▲在家暴吳婉君遭到調查後，趙駿亞發聲明認錯，也為吳婉君平反小三汙名。

雖然不願意，但既然遭到家暴的消息曝光，吳婉君只能好好面對，先是打起精神透過律師發了聲明，卻也不願主動賣慘，更不想對趙駿亞落井下石。

只是吳婉君因此恐慌、憂鬱又發作，連家門都無法邁出，情緒很激動，更認為「大家都在逼她，要她當個哀怨的受害者。」

吳婉君陷入各種複雜境況，不過友人仍試著詮釋：「她不只要處理自己的傷和情緒，還花心思去鼓勵趙駿亞勇敢面對錯誤，不要閃躲，是個很堅強的女孩子。」吳婉君雖是受害者，但又認為跟施暴者趙駿亞從多年好友轉為8個月的戀人，曾經一度真切地了解彼此，如今走到這般田地，並非當初想像，只願男方能夠坦然以對。

不過吳婉君雖努力處理趙駿亞的情緒，自己卻是千瘡百孔，原訂於4月2日出席的家具品牌記者會，因她無法出門而喊卡，品牌也了解這是非常情況；體諒吳婉君改為發稿替代，不會對她求償。

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鏡週刊, 吳婉君, 趙駿亞

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