吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳謹言2024年憑藉古裝劇《墨雨雲間》再登上新的事業巔峰，不過她在事業如日中天之際，無預警宣布與男星洪堯結婚，並於今年誕下一女。外界對於兩人「女強男弱」婚姻的不少質疑，吳謹言選擇不理會閒言閒語，產後迅速回歸。近日更有消息指出，她將攜手憑《雁回時》走紅的男演員辛雲來，共同主演古裝新劇《御廷謠》。

▲吳謹言結婚生女後速速開工。（圖／翻攝自吳謹言微博）

《御廷謠》改編自小說《江山為聘》，劇情主軸圍繞著一位受人敬仰的英明帝王，以及一名因過去罵名纏身的女官，兩人展開一段禁忌戀情，同時在朝堂之上展開一場場權謀較量，聯手揭開黑幕、掃除朝內邪惡勢力。原先傳出女主角人選為王楚然，男主則有傳為同樣在《墨雨雲間》人氣飆升的王星越，但最終兩人都證實並未參演。

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▲不少人對辛雲來古裝扮相頗有微詞。（圖／翻攝自微博劇照）

對於吳謹言出演女主角「孟廷輝」一角，粉絲普遍表示期待，認為她形象與角色所需的「外冷內熱、忠誠剛毅、智勇雙全」頗為契合。不過，相較之下，對於男主辛雲來的選角反應則相當兩極，部分人擔心他拖累吳謹言。原因就是他在《雁回時》中飾演大理寺少卿傅雲夕時，被批評「眼神空洞」、「演技呆板」，難以撐起深沉心機的角色，並因嘴型與臉部輪廓而遭嘲是「古裝醜男」。