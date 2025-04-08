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全球第一人！54歲張秀卿終於有喜了　自爆「第二胎誕生」產期在8月

記者蔡琛儀／台北報導

54歲金曲歌后張秀卿終於宣布有喜，她今（8日）舉辦記者會，正式宣告「第二個小孩」，也就是出道45年來的個人首場演唱會終於誕生，「我真的孕育了很久，努力了很久！」

▲張秀卿出席【辣妹駕到演唱會】記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張秀卿出道45年終於宣布要開第一場個人演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張秀卿出席【辣妹駕到演唱會】記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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張秀卿「辣妹駕到演唱會」將在8月23日於大台南會展中心開唱，她今天身穿一襲淡橘色爆乳洋裝，難得氣質滿點，今天更戲稱自己是「全球第一人」在此舉辦演唱會。不過說到生孩子，之前張秀卿就坦言已經放棄拚生子，今天她也再次表示已經放棄，但和小12歲老公的情趣不變，「偶爾還是會浪漫一下」，像是老公曾角色扮演水電工、外送員、管理員，甚至野貓，但都被她無情潑冷水，「我都說：『欸不好意思，不好笑，現在快點來吧！』」但有時候張秀卿也會全裸穿著老公的西裝，給老公驚喜。

她目前已經成功瘦身5公斤，目前還要再拼5公斤，目標更希望可以練出六塊肌，現在吃飯不僅常自煮，連昨天帶女兒林莉出門吃熱炒都還要過水，「希望可以像蔡依林一樣瘦」，放話若瘦身成功的話，要在舞台上穿比基尼，而啦啦隊制服也是一定會有的造型。

▲張秀卿【辣妹駕到演唱會】記者會，與女兒林莉同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲張秀卿首次和女兒林莉合體現身。（圖／記者林敬旻攝）

林莉則爆料，之前美國的同學投票選出張秀卿是「最美媽媽」，有一次她和同學去夏威夷玩，張秀卿剛好打來視訊，結果同學紛紛驚呼，大讚張秀卿超辣超美，張秀卿笑說：「我嚇到，我有這麼美嗎！」演唱會門票將在9日開賣，詳洽KKTIX、全家便利商店。

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