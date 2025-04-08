記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視進入寒冬期？繼短劇強勢崛起之際，陸網近期頻傳長劇陷入製作困境，串流平台開始對製作公司「退貨」，導致新劇無法開機，還有劇集拿不到尾款，最嚴重影響到演員無戲可拍，宛如失業！以下種種跡象洩漏業界現況。

現象1：新劇項目不開拍還退貨

陸劇每年都有大量作品播出，在台灣串流平台時常收視排行高位。然而據陸媒《搜狐娛樂》旗下「狐廠娛樂觀察」報導「長劇的信任危機」，大陸的長劇現在面臨「震盪期」，統計公司「德塔文」的數據顯示，2025年截至3月17日，有25部新劇預定開拍，但是比去年（2024）減少了11部。擔任製片人的蘇珊透露，大陸的四大串流平台長劇開拍作品數都在減少，任職於某影視公司的工作人員爆料，過去戲劇製作公司，簽約即可多部戲劇賣出，但是今年卻發生力推的項目遭到平台「批量退貨（意即大量退貨）」。

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▲大陸統計網站「德塔文」數據，2025年3月中旬為止，開拍新劇預計25部，比去年減少11部。（圖／翻攝自微博）

現象2：長劇集數被砍

大陸觀眾倚賴串流平台追劇，如今串流平台的製作態度也出現緊縮。網傳「優酷」推出新政策，未來的網劇都將壓縮在12集長度，一度衝上微博熱搜。另外「愛奇藝」首席執行官龔宇宣布，因應觀眾需求，未來投入製作微短劇，持續製作精品頂級戲劇，減短劇集集數和時長。而去年陸網就謠傳內部會議內容，未來30集以上的長劇會控制數量，改製作單集時長更短的劇，或是12至16集的短劇。

▲大陸4大串流平台愛奇藝、優酷、騰訊、芒果調整影視策略，長劇開始砍集數。（圖／翻攝自微博）

▲愛奇藝首席執行官龔宇宣布，因應觀眾需求會增加短劇製作，長劇集數減少。（圖／翻攝自微博）



現象3：劇播不達標拿不到尾款

大陸觀眾追劇開始流行「雲包場」，指的是平台會員資格免費送給一般觀眾，但是觀眾收看該劇時，必須達到「指定時間長度」，可以助長該劇在平台的收視熱度。根據網友的教學文，平台面臨影視寒冬，版權劇（製作公司出資拍攝）如果拉新會員的數字不達標，平台就不會支付製作方尾款，引發的現象是製作公司、演員、粉絲都在砸錢買雲包場，此現象也再度引發話題。

據《搜狐娛樂》報導指出，平台持續降低長劇的拍攝預算，希望進一步減少演員片酬，同時要求製作方與主創團隊共同承擔風險。播出前提出KPI要求，成績達標才結算尾款。



▲粉絲教學文，說明「雲包場」對劇集的重要，透露劇集不達標會拿不到尾款。（圖／翻攝自微博）

▲大陸串流流行「雲包場」制度，會員需收看戲劇達指定長度，可以助長戲劇在平台內的熱度。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



現象4：演員沒戲拍「失業中」

「影視寒冬」的說法近年不斷在網路流傳。最大影響是新劇開拍數字驟減，進組拍戲的明星也變少。有娛樂博主發現，憑《致我們單純的小美好》爆紅的男星胡一天，自2023年8月《惜花芷》殺青，已經超過1年沒有進劇組拍戲。演員王星以為參與新劇拍攝，結果遭拐騙至緬甸，間接顯露一般演員拍戲殺青等於失業，許多戲劇學院的畢業生入行，卻面臨人多戲少，沒有工作的窘境。

▲陸網瘋傳男星胡一天疑似「失業中」，已經超過一年沒有拍新劇。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天4月演藝行程，沒有劇集相關的項目。（圖／翻攝自微博）

