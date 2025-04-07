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米可白愛犬罹胃癌「20天燒9萬」　她曝最新病況：好在有努力賺錢

記者蔡宜芳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）不久前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月，目前她選擇將錢錢帶回安寧照顧。米可白7日也分享了愛犬的近況，以及20天來的醫療花費，直說：「好在媽媽之前有努力賺錢錢。」

▲▼米可白愛犬罹胃癌「20天燒9萬」。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白的愛犬錢錢罹患胃癌。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白透露，工作結束後，她帶著錢錢去做超音波檢查和抽血，醫生告訴她腫瘤並沒有擴散到食道和十二指腸。不過，由於錢錢運動量過大，導致有些脫水，因此需要多補充營養點滴，「這幾天體重又掉了，但精神狀態超好…到現在都沒用到嗎啡止痛。」

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▲▼米可白愛犬罹胃癌「20天燒9萬」。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白分享錢錢的近況。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白表示，自從將錢錢接回來進行安寧照顧後，錢錢的身體狀況逐漸好轉，「半夜還給我整床跟地鼠一樣抓地～只要我有空閒一定早晚帶她出門去走走…多些陪伴。」她也提到，今天結清了一些醫療費用，短短20天內就花了9萬多元，這還不包括中醫、針灸和營養品的費用。

不過，米可白也慶幸，因為之前有努力賺錢，所以能夠負擔這些開銷，「只要你能健康平安，費用多少都沒關係。孩子，謝謝你的努力，只要你不放棄，我會守著你。」一番話引來許多網友替她加油打氣。

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