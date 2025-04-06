台下粉絲超熱情！金南佶寵粉4hrs嗨喊：台灣No.1　暖唱〈月亮代表我的心〉

記者吳睿慈／台北報導

南韓實力派男星金南佶睽違2年再度來台，他6日在台北Legacy TERA舉辦粉絲見面會「Road to Gil in TAIPEI」，吸引大批粉絲熱情到場。為了與粉絲更零距離交流，見面會從晚上6點一路進行到快10點，近4個小時才結束，寵粉100分。

▲金南佶感謝台灣粉絲給予滿滿熱情尖叫聲，台上大呼「Taipei No.1」。（圖／GILSTORYENT提供）



見面會以「金南佶號列車」為主題，從台北站出發，沿途停靠「台中」、「台南」、「高雄」，主持人陳明珠化身列車長陪粉絲一起搭上這段專屬旅程。金南佶開場演唱〈Four Times Around the Sun〉，隨後也感性表示：「感謝大家在遙遠的地方也總是等著我，每次見面都這麼溫暖地歡迎我。」

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活動中透過「照片作品集」單元回顧《熱血司祭2》、《解讀惡之心的人們》、《Island》等代表作。他聊到《熱血司祭2》時笑說：「這部真的在全世界都很狂熱。」而提到《解讀惡之心的人們》時則表示：「是一部讓我挑戰內斂演技的重要作品。」他也透露《Island》中的動作戲幾乎都是親自上陣，現場還帥氣重現劇中經典動作，令粉絲驚呼連連，台灣粉絲給予滿滿情緒價值，尖叫聲超熱情，也讓他開心地喊著「Taipei No.1」，接著沒多久又喊「台灣No.1」，場面超爆笑。

▲金南佶暖唱〈月亮代表我的心〉。（圖／GILSTORYENT提供）



除了演技備受肯定，金南佶的歌聲也讓人驚艷。他分享自己從早期就持續向歌唱老師學唱歌，這次老師驚喜現身，讓他直呼：「我們認識很久了，第一次上課時我還很沒信心。」被問到是否曾想過放棄，他也笑說：「當然有過『不想再上課』的時候，但還是努力繼續唱下去。」他挑戰演唱中文經典〈月亮代表我的心〉，用誠意與歌聲打動全場。之後他與觀眾進行「隨機麥克風」與粉絲互動遊戲，變聲麥克風橋段讓現場笑聲不斷，氣氛歡樂。

▲金南佶很喜歡聊天，見面相當寵粉，進行近4小時才結束。（圖／GILSTORYENT提供）



活動尾聲，除了感謝大家一路以來的支持與等待，並與全場粉絲合影，還開玩笑說「我想要好好的跟大家聊聊人生這樣」，也許下「有新作品就會來跟大家見面」的願望。原以為唱完最後兩首歌曲就要結束，沒想到他自己又加碼，最後又拿著K歌麥克風多唱了好幾首才依依不捨結束台北場見面會。