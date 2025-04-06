ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

送亡父「70萬特區豪宅」！小彤老師罹胰臟癌揭心聲：我要活下去

小彤（左）去年3月發現罹癌。（圖／馬可孛羅公關提供）

▲小彤（左）去年3月發現罹患胰臟癌。（圖／馬可孛羅公關提供）

圖文／CTWANT

被封為「愛情天后」的兩性作家小彤，去年歷經胰臟癌手術與12次化療，期間又遭逢父親糖尿病感染離世，讓她這一年對生死有更深刻的體悟。小彤表示因為這是父親離開的第一年，必須提早掃墓，所以上個月已趁父親百日前去塔位祭拜，她說：「我爸爸在世時就愛面子、喜歡張揚，所以我們特別幫他選在最貴的特區，和奇美集團創辦人當鄰居。」據悉這個特區的「房價」一戶要價逾70萬元。

小彤學生時期開始半工半讀，大學一畢業就開補習班賺錢，個性獨立很會照顧自己和家人，除了每月固定給爸媽十萬元生活費外，每年還會帶雙親出國或搭郵輪旅行；父親離開後她回想過去，十分慶幸去年二月她生病之前，還曾帶著全家一起出國，那也是她和父親的最後一次旅行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生病之前，小彤的個性像個急驚風，走路比任何人快，一天當48小時過，經常忘了停下腳步好好愛自己；去年3月罹癌這場生命劇變，面對復發率高、存活率低的「癌王」胰臟癌，她展現無比的勇氣與鬥志，不斷對外宣告、也對自己信心喊話「我要活下去」，連上天都聽到她的聲音，在罹癌週年後的最近一次回診，讓她安全過關，沒有轉移到其他內臟或復發。

小彤慶幸在父親過世前曾全家一起出國。（圖／馬可孛羅公關提供）

▲小彤慶幸在父親過世前曾全家一起出國。（圖／馬可孛羅公關提供）

現在她努力學習對自己好一點、對生命更關心一點，日前趁著先生與女兒生日，一家三口一起回到自己名下的北投溫泉度假屋泡湯慶祝，許久不見的老鄰居驚訝她「得了胰臟癌還能活超過一年」，她也不以為意說：「我準備活超過五年呢！」而這一年來被各種抽血檢查、化療注射到非常難找的血管，如今也在她身體恢復後，抽血一針OK，讓她笑稱：「消失的血管回來了。」更開心的是，醫師宣布她可以出國了，她馬上計劃等天氣回暖一些要衝日本，順便看看自己的房子。

除了愛自己，小彤希望未來的日子可以造福更多人，長年認養普仁基金會三位孩子的她，經常從新聞或社群媒體看到哪裡有需要幫助就捐款，去年就捐出近三百萬，但在詐騙日益猖獗的現代社會，她也不時懷疑「剛剛捐的那筆錢會不會是詐騙」？所以她歡迎公益團體和她聯繫，在身體和經濟能力許可情況下，她會儘可能有錢出錢、有力出力，在付出與收穫之間，讓自己生命中的愛可以更豐盈。

小彤全家到日本旅遊。（圖／馬可孛羅公關提供）

▲小彤全家到日本旅遊。（圖／馬可孛羅公關提供）

延伸閱讀
爸媽偏心只疼妹妹！　她懷孕7個月還得天天煮超崩潰：這就是長女的宿命
又到泰國兵役抽籤日！「美嬌男」們現身申請免役　她透露：明年會再來
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

推薦閱讀

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 專訪／胡宇威出道前職業曝！加入演藝圈遭爸反對　曾陷事業低潮全說了
  2. Energy唱一半突出事！　「集體身體不適」鬆口認了：有病
  3. 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了
  4. 歌手為尹錫悅「怒罵李棟旭」：同名真丟臉！　過激發言惹議
  5. Mia當媽三個月曝兒子不愛喝奶　「憂營養不良」醫1句話化解她焦慮
  6. 中孝介涉性侵砲友發聲！　揭「被要求3P」過往：不驚訝他被捕
  7. 胡瓜穿高跟鞋「M字腿熱舞」性感畫面流出！　尬變裝皇后走秀拼了
  8. 直擊／張學友「上班路」再掀暴動！　粉絲暖心告白他大動作回應了
  9. Lulu邀前任阿達回家拍片　翻找交往禮物狂虧：離開我過這麼好！
  10. 錫蘭轉發愛莉莎莎自證文　諷批評者「巴不得你死」：解釋沒用

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366