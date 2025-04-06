送亡父「70萬特區豪宅」！小彤老師罹胰臟癌揭心聲：我要活下去

▲小彤（左）去年3月發現罹患胰臟癌。（圖／馬可孛羅公關提供）

圖文／CTWANT

被封為「愛情天后」的兩性作家小彤，去年歷經胰臟癌手術與12次化療，期間又遭逢父親糖尿病感染離世，讓她這一年對生死有更深刻的體悟。小彤表示因為這是父親離開的第一年，必須提早掃墓，所以上個月已趁父親百日前去塔位祭拜，她說：「我爸爸在世時就愛面子、喜歡張揚，所以我們特別幫他選在最貴的特區，和奇美集團創辦人當鄰居。」據悉這個特區的「房價」一戶要價逾70萬元。

小彤學生時期開始半工半讀，大學一畢業就開補習班賺錢，個性獨立很會照顧自己和家人，除了每月固定給爸媽十萬元生活費外，每年還會帶雙親出國或搭郵輪旅行；父親離開後她回想過去，十分慶幸去年二月她生病之前，還曾帶著全家一起出國，那也是她和父親的最後一次旅行。

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生病之前，小彤的個性像個急驚風，走路比任何人快，一天當48小時過，經常忘了停下腳步好好愛自己；去年3月罹癌這場生命劇變，面對復發率高、存活率低的「癌王」胰臟癌，她展現無比的勇氣與鬥志，不斷對外宣告、也對自己信心喊話「我要活下去」，連上天都聽到她的聲音，在罹癌週年後的最近一次回診，讓她安全過關，沒有轉移到其他內臟或復發。

▲小彤慶幸在父親過世前曾全家一起出國。（圖／馬可孛羅公關提供）

現在她努力學習對自己好一點、對生命更關心一點，日前趁著先生與女兒生日，一家三口一起回到自己名下的北投溫泉度假屋泡湯慶祝，許久不見的老鄰居驚訝她「得了胰臟癌還能活超過一年」，她也不以為意說：「我準備活超過五年呢！」而這一年來被各種抽血檢查、化療注射到非常難找的血管，如今也在她身體恢復後，抽血一針OK，讓她笑稱：「消失的血管回來了。」更開心的是，醫師宣布她可以出國了，她馬上計劃等天氣回暖一些要衝日本，順便看看自己的房子。

除了愛自己，小彤希望未來的日子可以造福更多人，長年認養普仁基金會三位孩子的她，經常從新聞或社群媒體看到哪裡有需要幫助就捐款，去年就捐出近三百萬，但在詐騙日益猖獗的現代社會，她也不時懷疑「剛剛捐的那筆錢會不會是詐騙」？所以她歡迎公益團體和她聯繫，在身體和經濟能力許可情況下，她會儘可能有錢出錢、有力出力，在付出與收穫之間，讓自己生命中的愛可以更豐盈。

▲小彤全家到日本旅遊。（圖／馬可孛羅公關提供）

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