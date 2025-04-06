專訪／張鈞甯狂讚兒子天才童星！謝以樂曝女神「拍戲前」私下暖舉

記者黃庠棻／專訪

醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》緊湊情節加上深度探討社會議題，播出後收到許多觀眾好評，除了「越南影帝」連炳發、張鈞甯、夏騰宏、蔡亘晏（爆花）的精湛演技之外，飾演張鈞甯患有腦性麻痺兒子「晧晧」的童星謝以樂的表現更是讓觀眾眼睛為之一亮。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

謝以樂從6歲開始演戲，第一部作品是即將上映的電影《刺心切骨》，接下來是魏德聖導演執導的《BIG》，第一部挑戰的影集便是《The Outlaw Doctor 化外之醫》，最近還出演了韓團YOUNG POSS的新歌〈COLD〉MV。

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▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

這一次，謝以樂在《The Outlaw Doctor 化外之醫》中飾演患有腦性麻痺的孩子「晧晧」，平日乖巧懂事卻又頗有個性，經常陪著忙碌的媽媽在醫院工作，前兩集有幫忙連炳發動手術的戲碼，在後半段跟飾演父親的温昇豪有一段吵架的精彩對手戲，讓許多影迷看了都忍不住眼眶含淚。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

事實上，在拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》時，謝以樂才7歲而已，要演出腦性麻痺的肢體狀態，他在接受《ETtoday星光雲》專訪時，坦言自己在事前有看很多影片做功課，在上表演課時也有一位腦性麻痺的同齡同學，他表示會觀察對方的一舉一動，在家練習後再拍影片給導演檢查，相當認真且敬業。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

至於接下「晧晧」這個角色的契機，謝以樂表示媽媽Mola有先詢問過他的意見，他認為「腦性麻痺」是個相當有挑戰性的角色，於是相當有意願想要演出，除了看影片模擬腦麻兒的生活方式之外，他認為角色最大的困難就是「走路」，笑說有次跟爸媽出門的時候，剛好在停車場練習角色走路姿勢，一走就超過五分鐘，把停車場從頭走到尾。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

而在戲中，謝以樂除了需要詮釋腦麻兒的生活之外，當時才7歲的他還要挑戰跟越南影帝連炳發講英文，他笑說英文不是難事，因為從小就有接觸，本身就有一點英語基礎在，強調「還是肢體最有挑戰性」，更透露在戲外都會跟連炳發用英文溝通，兩人相處起來沒有年齡差距，就像朋友一樣。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

談到連炳發，謝以樂就像聊到一位認識很久的朋友一樣，熟悉地直接叫他「阿發」，他認為跟對方對戲起來最輕鬆，非常喜歡跟對方互動，私底下自己會在片場用英文教連炳發一些台灣的事物，兩人在等戲的時候也會一起拼拼圖。

▲謝以樂跟連炳發因戲培養出好感情。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

除了連炳發之外，謝以樂在《The Outlaw Doctor 化外之醫》拍攝期間，跟飾演他媽媽的張鈞甯也有許多對手戲，他在採訪中都以「鈞甯媽媽」稱呼對方，透露前輩相當用心，在兩人第一次見面前，就有透過劇組詢問自己的媽媽喜歡什麼，第一次見面就帶了禮物，並親切地問候拉近距離。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

而謝以樂在拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》前，就已知道飾演媽媽的張鈞甯是演藝圈的大咖巨星，他表示雖然第一次見面有點緊張，但後來就一點也不害怕，因為他在觀察對方中發現，張鈞甯一點也沒有巨星架子，到了現場都會關心工作人員，也會跟他一起玩。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，謝以樂還透露一場小吃店的戲碼，拍攝當天剛好是他的生日，沒想到結束拍攝後，現場燈光突然全部關掉，所有工作人員、張鈞甯一起端出蛋糕為他慶生，讓他相當驚喜，還開心地直呼「蛋糕還是寶可夢的」，可見劇組人員對於小童星的用心。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，謝以樂回想起8歲生日的慶生回憶，開心說道「他們都有送我禮物，阿發送我拼圖，鈞甯媽媽送我樂高」，而他的媽媽Mola也在一旁補充，表示當時其實劇組拍攝上是有點延遲的狀態，但工作人員還是抓了時間幫謝以樂慶生，讓一家人都感受到溫暖也覺得相當感動。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

談到印象最深刻的一場戲，謝以樂表示是前幾集在廁所幫連炳發動手術的場景，他坦言自己當天相當入戲，因為兩人要在狹小的廁所裡一起完成手術，又要面對外面的張鈞甯催促，他直呼「那場戲真的很緊張」，被問到該場戲有血腥場面是否會怕時，他表示「因為知道拍戲是假的，所以不會害怕」。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

把初次影集體驗獻給《The Outlaw Doctor 化外之醫》，謝以樂自然的演技被張鈞甯大讚「天才童星」，他被問到聽聞對方的稱讚有什麼感想時，害羞地說「本來不知道，妳跟我說我才知道」，坦言「很開心，她是很厲害的前輩，還演過很多戲，覺得被稱讚很棒」。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）

最後，謝以樂被問到有沒有把哪一位前輩演員當成目標，他毫不猶豫地回答「像阿發跟鈞甯媽媽一樣的演員」，坦言「因為他們都很照顧工作人員，也很會演戲，戲裡戲外都很好」，透露未來想成為跟兩人一樣這麼優秀的演員。

▲童星謝以樂演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，自然的演技相當亮眼 。（圖／記者黃克翔攝）