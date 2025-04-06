吳鳳現身媽祖遶境親身扛轎！　曝「13年前轉捩點」：有空就參加

記者黃皓瑋／綜合報導

近日為期9天8夜的「大甲媽祖遶境」盛大舉行中，吸引全台大批信眾前往朝聖，2018年歸化台灣的土耳其裔男星吳鳳，日前也與老婆Rynne一起參加遶境行程，更親身參與扛轎。他也自曝從13年前就開始參加媽祖遶境活動，並親揭背後原因。

▲吳鳳親身參與扛轎。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）



吳鳳昨（5日）在社群平台發文，表示自己人生中首次參與大甲媽祖遶境是在2012年時，「那是我人生的轉捩點之一！從那個時刻開始，我的人生跟事業一直往上爬」，這樣的經歷也讓他在之後的每一年裡，只要有空都會參加媽祖活動。他透露這次與Rynne走的是台中大肚路段，在過程中吳鳳也親身參與扛轎，讓他感動直呼「離媽祖婆最近的距離」。

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▲▼吳鳳與老婆Rynne一起參與媽祖遶境活動。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）



其實，吳鳳過去也經常分享自己參加媽祖遶境活動的體驗，去年他首次帶著Rynne一起參與白沙屯進香，坦言因為老婆前一年動刀切除了子宮肌瘤，「想要讓她近距離接受到媽祖婆的祝福」。在參加活動的過程中，受到民眾熱烈歡迎的他，也感動直呼：「又更確定自己是台灣的一份子。」

▼吳鳳Facebook全文。（Facebook／吳鳳 Rifat）

