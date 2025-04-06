方文琳殺青兩個月「就發現罹癌」　嘆身體出狀況：全家都會很煩惱

記者蕭采薇／台北報導

公視台語台電視電影《啥人顧性命》是以植物人長照為主題的黑色幽默作品，集結方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪，在社工日前夕舉辦特映會，與創世基金會共同關注長照議題。方文琳也分享，這部作品大概是在去年四月份殺青，她則是六月發現罹癌，更能體會「全家都會很煩惱」。

▲《啥人顧性命》去年四月殺青，方文琳兩個月後發現罹食道癌。（圖／公視台語台提供）

導演楊孟嘉大讚方文琳，「我想不到有第二個人選，在這個角色年齡設定上，可以同時魅惑夏靖庭跟黃迪揚！」而其實方文琳有別於溫柔堅毅的文欽媽媽成為潑辣婆婆，以及黃迪揚從鹽水地痞阿德變身油膩訪視員，都是透過劇集《鹽水大飯店》角色演出，啟發了本次令人眼睛為之一亮的選角。

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方文琳分享自己因為扮演太多好媽媽、溫柔媽媽、苦情媽媽的角色，近期有稍微沉澱、減少戲劇作品，這次的角色如果讓人覺得討厭，她會對自己的角色成功感到開心。方文琳也分享這部作品大概是在去年四月份殺青，甫拍完植物人照顧家庭的故事，後來六月份發現自己身體微恙，雖然立即積極面對，「但家中一旦有人生病，真的是全家都會很煩惱！」

▲《啥人顧性命》在社工日前夕舉辦特映，吳政迪、夏靖庭、方文琳、楊小黎共同出席。（圖／公視台語台提供）

在映後座談中，導演楊孟嘉感性分享自己在後製期看了無數次作品，原以為對片子已經無感了，想不到還是因荒謬而悲傷的劇情動容。眾演員都是第一次看到完整作品，觀影過程中，楊小黎預防性收斂情緒，以免自己在映後座談無法與觀眾互動，還一邊暖心遞衛生紙給身旁同樣壓抑情緒、無聲抖動的方文琳與吳政迪。

導演楊孟嘉坦言，劇情中公公與婆婆是最難找人的角色。光看劇本文字會覺得公公很討人厭，為了讓黑色幽默的喜劇與悲劇表現平衡，只有夏靖庭的調劑功力能夠將其詮釋地令人同理甚至有點討喜。

▲黃迪揚客串訪視員，與夏靖庭、方文琳產生節奏明快的精彩攻防。（圖／公視台語台提供）

劇中特別客串訪視員的黃迪揚來到家中訪視，並與夏靖庭、方文琳產生節奏明快的精彩攻防。除了讚嘆三位營造的喜劇節奏，在籌備前期，花了最多時間了解植物人與植物人照顧家庭的楊小黎與吳政迪，做足準備上戲，飽滿地演出夫妻深厚情感以及照顧者複雜而多層次的悲傷。

在劇組安全協助下，楊小黎甚至一進到拍攝場景，一看見躺在床上的吳政迪就會不自主地想要照顧這位劇中丈夫。與會的創世基金會社工感謝作品以有點輕鬆的視角呈現長照議題，並認證據中討論度極高的親密戲，也是確實會發生，卻鮮少被大眾談論的事。

▲《啥人顧性命》方文琳、楊小黎飽滿地演出照顧者複雜而多層次的情緒。（圖／公視台語台提供）

《啥人顧性命》由林珮瑜、蔡秋儀擔任製作人，金鐘節目導演楊孟嘉執導，全劇僅有一個場景，導演與主創團隊透過光影與陳設的改變，映照主角一家的束縛壓抑，為了完整呈現角色間的情緒流轉及內心掙扎，更大量使用了一鏡到底的手法拍攝。