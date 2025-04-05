〈2521〉紫雨林金倫我「腦神經麻痺」近況曝光！　自嘲像殭屍

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂團「紫雨林」曾推出過許多經典名曲，其中最紅的便是〈二十五，二十一〉，甚至衍生出了同名韓劇《二十五，二十一》，主唱金倫我的獨特嗓音深受歌迷與大眾喜愛。近日，她透過Instagram公開了身體狀況，5日發文透露為了腦神經麻痺的症狀再次前往醫院。

▲金倫我吐露了身體現況。（圖／翻攝自金倫我Instagram）

金倫我5日發文寫下「2025年4月4日是行動電源日，加上血壓史上最低（80/50，怎麼回事，像殭屍一樣），躺著連眼睛都睜不開時，病房裡有人說了一句『好了』，我聽到了。」她接著說：「不知是治療的後遺症還是低血壓的影響，又或是安心的祝福，兩天內睡了21小時。現在稍微清醒了些。」並表示：「無論如何，能過正常生活並不是理所當然，是很珍貴的。現在可以進行重新開始創作，也可以演出了。」

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▲金倫我發文表示已經可以創作、演出。（圖／翻攝自金倫我Instagram）

此前，金倫我曾在2011年紫雨林發行第8張正規專輯後，坦白自己患有腦神經麻痺。當時她表示：「我是先天性免疫缺陷患者，至今每月都在接受治療。因腦神經麻痺，嗅覺、味覺、聽覺、痛覺、冷熱感、從臉部到上半身的肌肉以及迷走神經都受到了影響，出現了問題。」並且補充說：「現在其實因麻痺後遺症，有幾項功能尚未完全恢復。發聲障礙也仍然存在，這是靠意志力強壓下來的。」