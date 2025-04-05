ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

〈2521〉紫雨林金倫我「腦神經麻痺」近況曝光！　自嘲像殭屍

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂團「紫雨林」曾推出過許多經典名曲，其中最紅的便是〈二十五，二十一〉，甚至衍生出了同名韓劇《二十五，二十一》，主唱金倫我的獨特嗓音深受歌迷與大眾喜愛。近日，她透過Instagram公開了身體狀況，5日發文透露為了腦神經麻痺的症狀再次前往醫院。

▲金倫我發文表示已經可以創作、演出。（圖／翻攝自金倫我Instagram）

▲金倫我吐露了身體現況。（圖／翻攝自金倫我Instagram）

金倫我5日發文寫下「2025年4月4日是行動電源日，加上血壓史上最低（80/50，怎麼回事，像殭屍一樣），躺著連眼睛都睜不開時，病房裡有人說了一句『好了』，我聽到了。」她接著說：「不知是治療的後遺症還是低血壓的影響，又或是安心的祝福，兩天內睡了21小時。現在稍微清醒了些。」並表示：「無論如何，能過正常生活並不是理所當然，是很珍貴的。現在可以進行重新開始創作，也可以演出了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金倫我發文表示已經可以創作、演出。（圖／翻攝自金倫我Instagram）

▲金倫我發文表示已經可以創作、演出。（圖／翻攝自金倫我Instagram）

此前，金倫我曾在2011年紫雨林發行第8張正規專輯後，坦白自己患有腦神經麻痺。當時她表示：「我是先天性免疫缺陷患者，至今每月都在接受治療。因腦神經麻痺，嗅覺、味覺、聽覺、痛覺、冷熱感、從臉部到上半身的肌肉以及迷走神經都受到了影響，出現了問題。」並且補充說：「現在其實因麻痺後遺症，有幾項功能尚未完全恢復。發聲障礙也仍然存在，這是靠意志力強壓下來的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

推薦閱讀

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金倫我

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 〈2521〉紫雨林金倫我「腦神經麻痺」近況曝光！　自嘲像殭屍
  2. 台AV女優胎尼「露點片等2年還沒上」　親吐赴日出道背後內幕
  3. 李雲迪驚喜宣布「安可場在台灣」！　睽違16年要去高雄了
  4. 張藝興新片演活聾啞父！「單日票房奪冠」專家看哭：超出預期
  5. YTR徐海莉孕婦寫真「只用黑布遮胸」　曬照放閃經紀人尪
  6. 張學友台北場day2「自招有鼻音」　幽默自曝身體狀況：就當成是性感吧
  7. 直擊／溫流收到「歌迷湖水綠應援」看呆了　承諾：努力帶SHINee來台灣
  8. 直擊／金南佶來台Diss朱智勳：來辦見面會幹嘛？　跨海吵架「他話超多」
  9. 害吳謹言尪無辜捲出軌風波！　女星還原真相致歉：如說謊天打雷劈
  10. YTR這群人尼克當街被擄走　「2歲愛女大叫狂追」結局讓他超走心

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366