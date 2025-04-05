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IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒！　母親「收到大禮」致謝：感動到哭⋯

記者吳睿慈／綜合報導

「國民天后」IU近日主演劇集《苦盡柑來遇見你》，戲劇雖然已經完結，但迴響度依舊熱烈，一向對員工、後輩很照顧的她，5日再度傳來美談，細心呵護6歲童星申彩琳，特地送上鯛魚燒攤販應援，令該位童星的媽媽感動表示：「一輩子忘不了的禮物，謝謝。」

▲▼IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒！　母親「收到大禮」致謝：感動到哭⋯。（圖／翻攝自申彩琳IG）

▲IU現場對童星很照顧。（圖／翻攝自申彩琳IG）

IU在劇裡一人分飾兩角，既是年輕版的「愛純」也是長大版的「金明」，其中童星申彩琳飾演小時候的金明，主要與IU對戲，身為對方的女兒，IU在片場處處照顧著6歲申彩琳，更送上鯛魚燒應援為小孩加油打氣，並寫上「彩琳這段時間辛苦了，謝謝」。

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▲▼IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒！　母親「收到大禮」致謝：感動到哭⋯。（圖／翻攝自申彩琳IG）

▲▼IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒，該位童星母親發文致謝。（圖／翻攝自申彩琳IG）

▲▼IU暖心照顧《苦盡》6歲童星女兒！　母親「收到大禮」致謝：感動到哭⋯。（圖／翻攝自申彩琳IG）

申彩琳的媽媽在IG貼出認證照，感動致謝「IU媽媽」，寫下人生第一個收到的鯛魚燒應援，「前世可能是做了什麼善良的事，我和彩琳才會這生獲得這樣的福報」，童星媽媽透露IU就連一起拍戲時都沒有特地說，默默地送上了應援，令她驚喜不已，留言表示「這是什麼呀...就是想讓我們哭的吧，已經給了很多禮物，我們每次都很感動也有說謝謝，但鯛魚燒攤販應援真的是沒有想到過，（感動到）說不出話來了。」

申彩琳媽媽致謝IU將彩琳視如己出，細心地照顧著女兒，「IU媽媽，一直都很尊敬您，也很愛您，很多人走過來向彩琳致謝『我們有好好地吃喔』，收到很多很多愛的一天，這是我們一輩子無法忘記的禮物，謝謝。」IU的美談再度曝光，馬上掀起關注。

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