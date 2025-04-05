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麋先生全員穿西裝了！　緊急飲控成果曝光超帥

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生日前正式宣佈擔任保經年度代言人，近日拍攝主題廣告，為此五人特地換上正式西裝，呈現出與舞台形象截然不同的風格，也是麋先生首次穿著西裝拍攝正式廣告形象照，團員直呼很新鮮，「西裝感覺有一種魔力，穿上後讓人更感受到肩上的責任，不能辜負它。」由於西裝較合身，他們也透露在拍攝前幾天有特別飲控，希望可以展現最佳狀態。

▲▼ 麋先生拍攝保經廣告 。（圖／相信音樂提供1）

▲麋先生拍攝保經廣告 。（圖／相信音樂提供）

團員們回憶上次全整團穿著西裝拍照，是兩年前拍攝《都是浪漫害的》專輯封面的時候，而最近一次則是去年參加金曲獎頒獎典禮，他們表示：「其實我們五個都滿喜歡穿上西裝的感覺，因為西裝通常是正式場合的象徵，每次一穿上就會進入到那種特別的狀態裡。」回想人生中第一次穿西裝的時刻，主唱聖皓笑說：「我應該是小時候當花童穿的。」鼓手逸凡和貝斯手以諾則分享，結婚時穿上西裝的那一刻，既正式又是人生中很重要的回憶。

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這次拍攝保經廣告前，麋先生也分享了自己對於「提前規劃」的生活經驗，鼓手逸凡坦言自己不喜歡突發狀況，除了旅行前一定會先規劃好行程，表演時也習慣隨身攜帶備用耳機，以便在團員需要時能即時支援；主唱聖皓則說：「每次演出前，我們都會在後台觀察當天觀眾的氛圍，如果發現大家非常熱情，在時間允許的情況下，我們就會加碼提前準備一、兩首安可曲送給大家。」

▲▼ 麋先生拍攝保經廣告 。（圖／相信音樂提供1）

▲麋先生難得全員穿西裝。（圖／相信音樂提供）

吉他手小B則是經常幫團員們準備好每天的必備品咖啡，甚至還會多買一杯，讓團員覺得相當暖心。吉他手喆安笑說：「其實我們的經紀人才是最會提前規劃的，都會先幫我們把一整年的工作行程排滿！」MV改編自真實故事，劇中主角從零開始，從迷茫無助到漸漸找到方向而開始堅定奮鬥，築夢的過程讓團員在看到腳本時就深受觸動，感慨表示彷彿看到13年前的自己。

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