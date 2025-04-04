婁峻碩、焦凡凡沖繩婚禮結束1個月　宣布「愛的結晶製作中」：看了都會笑

記者蔡琛儀／台北報導

MV界盛事「金狼獎」今年不辦頒獎典禮，打造專屬MV主題遊樂園，並推出5大主題活動，婁峻碩今（4日）和活動召集人、導演殷振豪一同出席「MV新狼潮2025」活動，他受訪表示：「我自己蠻注重MV，所以很敢花錢拍，對音樂作品很有幫助！所以很爽快答應。」

▲▼婁峻碩現身為活動造勢。（圖／金狼獎執行委員會提供）

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婁峻碩透露，當初五堅情的歌曲〈Ride On〉MV斥資超過200萬拍攝，而自己的第一支MV僅有5000元預算，把錢全用來請一位攝影師拍攝，再由自己來剪輯、當導演，坦言那時沒有錢拍攝，只能自己去學，但現在有收入了，就會希望有希望作品能越來越好。

是否有導演夢？他回應：「一步一步來，現在專注在歌手跟演員上，更精進自己才能達成。當導演不是那麼容易！」殷振豪在旁苦笑：「當導演真的不容易，很多成本要自己吸收，有時候會氣候、時間因素，拍攝太需要精準，MV只能在一到兩天內完成，盡可能不讓這些事情發生。」

▲婁峻碩、殷振豪。（圖／金狼獎執行委員會提供）

他和老婆焦凡凡2月在沖繩舉辦浪漫婚禮，被問到之前都會自己剪影片，是否想自己剪婚禮影片，他笑說：「這個就交給一盞導演處理。」大方坦言確實在製作中，等影片完工會和大家分享，自曝已經先看過毛片，讓婁峻碩忍不住回想起婚禮時的甜蜜時光，「除了感動以外還是溫馨氛圍，看了會一直笑，那天很開心。」

至於婚禮後的人生計劃，他表示：「私生活順其自然，把作品工作做好。我跟凡凡都回歸工作狀態。」也透露老婆將推出音樂作品，他當老闆負責出錢。至於預算是否有上限？他霸氣說：「以作品好為主。」而五堅情的專輯也在製作中，錄音進度已經一半，預計今年推出，他自己除了今晚有新歌推出，還有電影《器子》將上映。