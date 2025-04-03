男神王鶴棣「煙火吻」田曦薇超甜　拍完鼻孔全變黑…敬業內幕曝光

記者黃庠棻／台北報導

《大奉打更人》改編自同名人氣小說，由王鶴棣和田曦薇領銜主演，4月4日起週一至週五晚間7點、愛爾達綜合台全台首播。劇情講述「楊凌（王鶴棣飾）」因參與劇本殺遊戲意外穿越至古代，成為大奉王朝的「許七安」。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／愛爾達電視提供）

劇中，王鶴棣個性雖風流頑皮，卻也機智無比，善於探案，憑藉現代所學知識和推理特長，成功偵破一連串離奇案件。許七安除了與志同道合的夥伴們共同對抗朝廷暗黑勢力外，也在這個世界與天真爛漫的「臨安公主（田曦薇飾演）」相識、相愛，展開一段浪漫的愛情故事。

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▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／愛爾達電視提供）

「古裝男神」王鶴棣以痞帥感演活男主角的灑脫和熱血，就連對手演員田曦薇都大讚「天選許七安」，而首度搭擋出演的兩人也展現絕佳CP感，不但有摟腰抱、十指相扣等多個名場面，戲外宣傳也大方營業，亦讓戲劇討論度狂飆，寫下戲劇相關的微博話題討論閱讀量大破57.5億，以及官方短影片社群網站的影片播放量狂破16.7億次的驚人好成績。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／愛爾達電視提供）

《大奉打更人》是王鶴棣和田曦薇是首次合作，被問到對彼此的初印象時，兩人異口同聲說「並沒有太大差距！」，田曦薇連用「誠實、真誠、勇敢」三個形容詞來形容對方在自己心中的形象，隨後又笑著補充說「他真的沒有什麼壞心眼，別看他平常痞痞帥帥的樣子，但真的有點笨笨的！」

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／愛爾達電視提供）

而王鶴棣對田曦薇的第一印象則是「大眼睛、很有勁、食量驚人」，除此之外他還覺得田曦薇的共情能力非常強，加碼爆料「記得有一次我們在同一個化妝間化妝，她在旁邊看劇本時邊看邊哭，我嚇到反問她怎麼了？只見她邊哭邊說『太燃了！我也想演許七安』。」

田曦薇聽聞也自曝預告片公開的時候自己也看哭了，還傳訊息給王鶴棣說「兄弟太燃了！」讓王鶴棣哭笑不得，但也大讚對方就是因為有這樣的共情能力，所以演技才會這麼出色、完美。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／愛爾達電視提供）

《大奉打更人》劇中有不少吻戲名場面，其中「煙火吻」也被劇迷選為心動場景之一，王鶴棣回憶起拍攝過程，他笑說「那場戲拍了兩遍，第一次導演覺得煙火不夠多，所以又準備了另一批過來，所以我們又拍了第二遍，現場氛圍其實很浪漫，肉眼的視覺衝擊也蠻大的。」

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／愛爾達電視提供）

田曦薇接著說「那場戲拍完我們倆人的鼻孔都黑黑的了！」原來是因為太多煙火讓拍攝現場煙霧瀰漫，有趣的小插曲也讓不少劇迷直呼「小情侶談戀愛好難啊！」、「但煙火吻真的很浪漫啊！」。

而《大奉打更人》劇情元素除了探案外，還有另一個重點就是「穿越」，被問到如果變成許七安和臨安公主穿越到現代的話，王鶴棣和田曦薇會幫他們安排什麼情侶行程時，兩人再次異口同聲地說「當然要去吃火鍋，一天三餐都吃火鍋。」言語間也流露兩人「吃貨」的本性。《大奉打更人》4月4日起週一至週五晚間7點、愛爾達綜合台全台首播。