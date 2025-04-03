GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon）出道18年，在海內外累積無數粉絲，近期發行新專輯回歸樂壇的他，也在網路上掀起討論熱潮。不過他的經紀公司今（3日）突發聲，坦言他持續在網路上遭受酸民造謠、攻擊，更罕見地強硬喊告，強調不會有協商、寬容處理的空間，引發關注。

▲GD罕見強硬宣戰酸民。（圖／翻攝自IG／xxxibgdrgn）



GD在2023年宣佈與經紀公司「Galaxy Corporation」簽約，也是該公司目前唯一的藝人。綜合韓媒報導，Galaxy Corporation今日在粉絲社群發佈聲明，表示旗下藝人（GD）近期遭受許多網路謠言與惡意評論的傷害，已經對他的名譽造成嚴重損害，也讓粉絲與大眾被謠言混淆視聽，對此公司將會以法律手段毫無寬容、沒有協商空間地處理，也喊話粉絲協助，將惡意評論舉報給公司。

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▲GD經紀公司喊話粉絲幫忙舉報。（圖／資料照／Galaxy Corporation提供）



其實這並非Galaxy Corporation首次對GD的酸民宣戰，2023年時他遭捲入吸毒疑雲，雖然警方最後宣佈「無嫌疑結案」還他清白，但過程中他仍飽受酸民的造謠與惡意評論攻擊。為此經紀公司也在結案後，向酸民下達最後通牒，要求他們在7天的寬限期內刪除惡意評論，否則就要以法律手段回應。