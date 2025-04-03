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許聖梅祭拜婆婆犯1大忌「竟慘摔斷腿」！　命理老師曝真相：在懲罰她

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》邀請資深媒體人許聖梅、靈魂溝通師Jessica、民俗專家一玄老師及郭德田律師，在清明節前夕分享「清明掃墓祭祖踩禁忌紛爭多！驚見心機真相擾亡靈遭懲罰？！」節目一開始，許聖梅馬上詢問靈魂溝通師Jessica可否幫她跟婆婆溝通，原來是許聖梅在婆婆過世後要進行合爐，由於當時她生肖沖煞僅參加法事，未與家人一同上樓到塔位，沒想到隔年許聖梅意外摔斷腿，「婆婆過世後，我幫公婆買了夫妻塔位，也把原本在台東的公公骨灰移來台北，當要一起放進塔位時，因為我摔斷腿坐輪椅，同樣是待在大廳沒有跟大家一起到塔位。」

▲▼許聖梅與家人未將婆婆香火袋帶回家合爐，被老師指出大忌。（圖／和展影視提供）

▲許聖梅與家人未將婆婆香火袋帶回家合爐，被老師指犯大忌。（圖／和展影視提供）

原以為圓滿結束，到了第三年仍是由她張羅所有祭拜的大小事宜，到塔位時竟發現「婆婆的香火袋竟然沒帶回家！」她懊惱回想這幾年祭拜祖先、公婆，是不是婆婆都沒有回家吃到子孫準備的飯菜，「更氣自己怎麼會犯這種錯誤！」

詢問當時委任的法事師父有什麼挽救的方法，「師父要我背對祖先牌位、打開手機指南針，拍指南針指引的方向截圖給師父，再根據方位、家人生辰，重新算合爐時間。」

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▲▼許聖梅與家人未將婆婆香火袋帶回家合爐，被老師指出大忌。（圖／和展影視提供）

▲許聖梅懊惱自己的行為。（圖／和展影視提供）

聽到許聖梅的親身經歷，民俗專家一玄老師表示：「聖梅會摔倒不是沒有原因，的確是婆婆在懲罰她的粗心。」許聖梅回想，當時她摔斷腿是跪姿著地、膝蓋受了重傷。一玄老師說合爐對往生者來說很重要，她又是唯一的媳婦，怎麼會把香火袋忘在塔位沒回到家合爐，這是大忌。

▲▼許聖梅與家人未將婆婆香火袋帶回家合爐，被老師指出大忌。（圖／和展影視提供）

▲一玄老師幫忙解惑。（圖／和展影視提供）

一玄老師也指出，幫他們法事的師父太不專業，怎麼會只用手機看方位來算，應該是要子孫共同合八字才能算出合爐時間。許聖梅驚覺：「沒有合爐這麼嚴重？！」一玄老師建議她買婆婆生前愛吃的食物，去塔位向婆婆認錯，並找專業的師父做後續處理。

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許聖梅, 清明節, 拜拜, 大忌, 命理老師

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