記者吳睿慈／台北報導

天王木村拓哉3日出席Simply新普利夜酵素DX代言記者會，他穿著一身米白色帥氣西裝出席記者會，颯爽英姿完美展現熟男的優雅與時尚風範，吸引全場目光。他貴為天王，不論是外表、體態都維持得很好，場上分享「凍齡」秘訣，他說，心靈、心態、健康狀態維持都很重要，身為最佳代言人的他，親自推薦「現在有新普利酵素，吃得好、睡得好，我很仰賴它，他可以幫助我，這是一個很好的辦法。」受訪時，他更點名致謝臺灣一直以來的幫忙，伸手援助日本賑災，讓他滿滿能量。

▲▼木村拓哉凍齡還是一樣帥氣。（圖／記者湯興漢攝）



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木村拓哉3日分享凍齡秘訣，除了運動很重要以外，他認為心態也需要維持，對於美食過度克制，反而會有無形的壓力，「像現在有新普利夜酵素，我也很仰賴，它可以幫幫助我，如果有機會吃得好、睡得好、保持好狀態之外，還有資訊發達的社會，透過網路做交流，人跟人之間的互動跟交流有更多機會，會讓心靈更豐富，這也可以更加健康維持好狀態。」

▲木村拓哉接近年輕世代經營YouTuibe頻道。（圖／記者湯興漢攝）



不僅如此，木村拓哉作風也很接近年輕世代，開啟YouTube頻道經營，這次團隊也跟著來到台灣，他笑說：「昨天抵達機場出來的時候，就有看到我們工作人員在那裡鬼鬼祟祟，我今天在記者會之間感覺他們也在，在座也有很多人經營自媒體，我希望透過這樣的方式更近距離跟大家戶動，YouTube就像是我的遊樂場、跟大家互動，等下記者會結束還有一點時間，我想他們不會放過我，大家敬請期待。」暗示可能會拍台灣Vlog。

▲▼木村拓哉透過代言新普利夜酵素記者會來台，希望未來還有機會訪台（圖／記者湯興漢攝）



這次透過代言來台，木村拓哉希望下次還有訪台機會，「可能會是演戲、可能會是拿著麥克風做表演，我自己也不知道，但請大家期待一下」，最後，他也點名致謝台灣，「身為日本的藝人，每當日本發生災難狀況時，大家都給予溫暖的幫助，我很感謝大家。」過去也有很多粉絲到日本支持他的演唱會，他表示：「台上看到很多粉絲的支持讓我充滿能量，希望之後也多多支持我，給我滿滿的能量。」特地用中文表達謝意：「謝謝大家，再見！」獲得滿場掌聲，承諾一定會有機會再來台灣。