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台劇接力播！《成功路上》李程彬對尬老爸王識賢　鍾欣凌首演小三

記者黃庠棻／台北報導

《火車來去》日前播出精彩大結局，獲得觀眾一致好評，收視與口碑雙雙創下佳績。緊接著5月、6月優質戲劇《成功路上》與《拜六禮拜》將接力登場。

▲《火車來去》即將播出大結局。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》大結局收到許多好評。（圖／公視台語台、華視提供）

由王識賢、李程彬、張詩盈等實力派演員主演的奇幻輕喜劇《成功路上》，穿越回到1989年展開一場扭轉人生的冒險旅程；女性視角的生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚領銜主演，三位女主角是高中就無話不談的閨密，在近五十歲之際迎來一連串的變動與挑戰，而她們的人生才正要開始。接連的好戲讓觀眾一檔接一檔，不論是親情和解、自我療癒都相當觸動人心，持續為觀眾帶來滿滿的感動與驚喜。

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▲《成功路上》由李程彬、王識賢主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

▲《成功路上》由李程彬、王識賢主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

即將在5月4日播出的《成功路上》講述一個事事不順的魯蛇劉建中（李程彬飾）意外穿越回到1989年，與年輕時的父親劉昆明（王識賢飾）展開一場跨時空相殺相愛的相處。兩位男神王識賢與李程彬首度同台演出，飾演父子的兩人有眾多精采的對手戲，令觀眾十分期待。

▲《成功路上》由李程彬、王識賢主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

▲《成功路上》由李程彬、王識賢主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

劇中1989年，昆明搞砸了工廠，妻子秀萍（張詩盈飾）因病逝世，正處高中的建中無法諒解昆明，離家北上都市打拼，就此與父親鬧翻。建中試過各種投資，到40多歲依然是一事無成負債累累，而再次回到家，是為了母親要撿骨入塔，卻與追債的起了衝突，建中因此意外穿越到了1989年，那個家裡即將變卦的關鍵時刻。

《成功路上》劇中探討不同世代對「成功」的理解與詮釋，帶領觀眾思考屬於自己的成功定義，以真實生活為背景，深入刻畫親情、夢想與自我認同等議題，期望引起觀眾的共鳴與反思。

▲《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

▲《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

緊接著6月8日首播的《拜六禮拜》，由金鐘編劇杜政哲執導，集結金鐘、金馬、金曲，三金保證：鍾欣凌、丁寧、孫淑媚強強攜手主演，打造生活療癒輕喜劇。故事聚焦三位個性截然不同的好友周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾），面對人生一連串的變動與挑戰，陪伴彼此的人生從青春到熟齡；她們在自己邁入中年的時候，竟然都活成了年少時最討厭的模樣。

▲《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

▲《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

瑞秋成了破壞別人家庭的女人，就像八點檔裡的狐狸精一樣，人人喊打；而長年都在扮演八點檔狐狸精的蕭如如，外在形象大多是小三、花瓶，但那卻與真實的她大相逕庭；而楊世美作夢也沒想到，母胎單身到中年才面對人生第一次相親。該劇以彰化二林小鎮為背景，透過慢活的生活節奏，放自己一個拜六禮拜的假期，尋找自我，順應自然，讓心靈重啟，迎接新生。

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