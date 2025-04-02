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劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉畊宏昨日深夜發文，指出在健身直播時遭到「強制關播」，而當時有10萬人在線上。他當時Cos海王造型，跳到一半畫面變黑，為此喊冤發文：「我的直播間一直傳播健康的正能量 都快4年了，我不是第一天直播啊⋯⋯！」

▲▼劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲劉畊宏直播遭強制中斷！10萬人跳操跳一半看到黑畫面。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

劉畊宏表示，健身跳操遭平台「強制關播」，原因是「絲襪破洞、穿著誘惑」。他發文表達不滿，強調健身直播持續4年，一直致力於傳遞健康正能量，此次被關播令人感到困惑。而且他強調當天的服裝是Cos海王角色的造型，全身包裹嚴實，「請問這服裝哪裡破洞了？我全身包著還穿著誘惑嗎？2022年的羽絨服的事件又要發生了嗎？直播的照片在這，這審核的標準到底是怎麽樣？」

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▲▼劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲▼劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲劉畊宏被強制關播原因是「絲襪破洞、穿著誘惑」。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲▼劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲▼劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲劉畊宏曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

配文照片中，劉畊宏身穿海王風格的服飾，上半身是黃紋鱗片印花、下半身是藍綠紋，皆是緊身服裝，搭配鮮豔的魚鰭手套、腳套，動作充滿活力，整體風格充滿趣味與動感。而他文中提及「2022年的羽絨服的事件」，指的是當初因胸肌太性感直播被封，為此只好穿羽絨服跳健身操。

▲▼劉畊宏因身材太性感曾被中斷直播，為此穿羽絨服跳健身操。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲劉畊宏因身材太性感曾被中斷直播，為此穿羽絨服跳健身操。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

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