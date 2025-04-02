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賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

【獨家】【夫妻拚江山】簽入蕭敬騰夫妻旗下　賈靜雯修杰楷西進拚江山

▲賈靜雯（左）、修杰楷（右）結婚多年，是知名的銀色夫妻，在演藝事業也分進合擊。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

影后賈靜雯近日和姚晨主演的《以美之名》正熱播，她參加央視撒貝寧主持的綜藝節目也受到諸多討論。賈靜雯近日在對岸的動作頻頻，也傳出她和夫婿修杰楷要跳槽蕭敬騰和Summer的喜鵲公司，和老蕭夫妻一起攻占中國大陸市場。

【獨家】【夫妻拚江山】簽入蕭敬騰夫妻旗下　賈靜雯修杰楷西進拚江山

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▲賈靜雯（右二）參加《浪姐4》，雖只排第11名，但可見她積極登陸的野心。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐微博）

修杰楷、賈靜雯是娛樂圈當紅夫妻，加上女兒梧桐妹、咘咘與波妞都在娛樂新聞和社群中令觀眾耳熟能詳，可謂全明星家庭。賈靜雯在孩子還小時曾上《媽媽是超人》第一季和第三季節目，後來為孩子的養育和教育，就以台灣工作為主，直到孩子漸漸大了，2023年才參加《乘風2023》（又稱《浪姐4》）第四季演出，雖然只拿第11名，卻以狀態太好、第一凍齡女星造成話題。

【獨家】【夫妻拚江山】簽入蕭敬騰夫妻旗下　賈靜雯修杰楷西進拚江山

▲賈靜雯（右）近來出演陸綜，又和姚晨（左）合作《以美之名》，西進十分順利。（圖／翻攝自賈靜雯微博）

幸福姐弟戀　閃瞎粉絲

近日精品界傳出，賈靜雯和修杰楷夫婦聯袂跳槽喜鵲公司，和老蕭夫妻雄心壯志準備開拓事業新氣象。其實老蕭近年來在對岸風生水起，這十年更上遍各家電視台的各種歌唱和綜藝節目。這兩年，他則忙著巡迴演唱會，只能說婚後的老蕭心情穩定、工作運穩當，另一半Summer運籌帷幄，以及自帶光芒的幫夫運也不在話下。

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▲賈靜雯（右一）、修杰楷（左一）和蕭敬騰夫妻（右二起）除了是好友，也共創公司，進軍對岸。（圖／喜鵲音樂提供）

說起來這兩對夫妻，都是幸福姐弟戀，老蕭從認愛、求婚開始的一連串愛妻無極限行動，幾乎閃瞎了全球粉絲，修杰楷更是寵妻模範生，老婆50歲生日，他特地偷偷安排國外留學的大女兒返台慶生，讓老婆當場喜極而泣，正是愛屋及烏最高表現。賈靜雯大修杰楷8歲，今年51歲的Summer大蕭敬騰14歲，而且老公都年輕帥氣又深愛老婆，給世上許多姐姐們打了強心針，希望無窮。

打開新版圖　攜手跳槽

最重要的是，老蕭夫妻在對岸經營多年的人脈關係，對修杰楷與賈靜雯的事業新版圖，自然助益甚大。不過修杰楷本來是TVBS的藝人，除了演戲還擔任製作人，據側面打聽，T台誠懇留人，希望保留合作空間，修杰楷這邊也不把話說死，但若將來夫妻兩人一起赴中國大陸打拚事業，應該很難同時兼顧兩岸工作。

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▲賈靜雯榮獲金馬、金鐘影后，新作是大咖雲集的NETFLIX影集《回魂記》。（圖／Netflix提供）

童星出身的賈靜雯，這兩年演技更加精進，和姚晨在《以美之名》演技大比拚，另一部NETFLIX的新戲《回魂記》，她則要和舒淇、李心潔較勁，令粉絲非常期待。


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