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金秀賢自爆？記者會「對話分析藏端倪」《橫豎》嘲笑：你傻子嗎

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢31日記者會再次否認與已故金賽綸「自未成年時期交往」，並提出作為反駁證據的KakaoTalk訊息鑑定報告，卻意外被部分輿論解讀為可能反而「佐證」未成年交往。《橫豎研究所》主持人金世義1日持續開直播砲轟，諷刺金秀賢「你是傻子嗎？」

▲金秀賢爆哭。（圖／路透）

▲金秀賢全面否認與未成年金賽綸交往的主張。（圖／達志影像／AP）

金秀賢31日召開記者會時，指控金賽綸遺屬方面公開的KakaoTalk訊息是捏造、剪輯出來的，為了證明此點，他委託了分析機構進行鑑定。他強調已將2016年、2018年遺屬爆料的訊息內容，以及自己與朋友的對話資料一併提交給該機構分析。結果顯示「2016年與2018年的發訊息者不是同一人」。

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然而，該份在記者會上公開的報告書「綜合結論」段落，卻出現與他主張互相抵觸的內容。報告中提到「由於分析樣本數量有限，結果解讀上具有侷限性」、「若以更多樣本進行分析，結果可能會有所不同，故本分析僅依據已提交的資料所作結論」，甚至提到「2018年與2025年的訊息，很可能出自同一人之手」。也就是說，他主張造假的對話，也很可能是真的。

▲金秀賢新影片。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

▲金世義諷刺金秀賢自爆「根本是傻子」。（圖／翻攝自橫豎YT）

不少網友質疑金秀賢的操作根本是「自爆」，留言道「怎麼會在記者會公開這種報告？」、「是不是以為大家只會看畫起來的部分，不會仔細讀？」1日晚間《橫豎研究所》直播，金世義也提及此事，笑稱金秀賢「你是傻子嗎？」並且指出傳給高中女友的訊息，以及傳給朋友的訊息，語氣本來不太一樣「勾引中學生的語氣，以及與其他人對話的語氣，可能一樣嗎？」甚至批評鑑定機構負責該報告的組長金美英，「連這種東西也要分析，妳要覺得丟臉欸，真的有夠不像話」。

此外，在《橫豎研究所》31日晚間，曝光金秀賢、金賽綸在2018年6月，也就是金秀賢服兵役期間休假，而金賽綸高二時期，兩人在晚間11點多吃辣雞湯約會的私密片，桌上擺著燒酒與燒酒杯，金秀賢因此遭批評帶著未成年喝酒，對此，竟然有人幫忙辯解，「燒酒杯裡裝的可能是雪碧」，金世義傻眼大罵「到底在講什麼？」

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