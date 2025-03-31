電視台向永野芽郁道歉！　認半裸追逐「不適當」：請別罵出演藝人

記者蔡宜芳／綜合報導

日本諧星江頭2:50日前在直播節目《全明星感謝祭25春》中，半裸追逐女演員永野芽郁，把對方嚇哭，事情引發網友炎上。在江頭2:50 30日拍片道歉後，電視台TBS今（31）日深夜也發出道歉聲明。

▲永野芽郁在節目中被嚇哭。（圖／翻攝自X）

TBS透過官方社群表示，關於江頭2:50在《全明星感謝祭25春》的出演片段，因製作單位判斷部分內容不適當，因此網路版進行了刪減，並未播出，「對於安美佳小姐、永野芽郁小姐、江頭2:50先生，以及當日參與演出的所有來賓所造成的困擾，還有讓觀眾感到不快，我們深表歉意。」此外，TBS也呼籲：「懇請大家避免對出演者等人發表帶有惡意的評論，敬請配合與理解。」

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▲TBS道歉。（圖／翻攝自X／allstar_tbs）

此前，江頭2:20也在YouTube頻道還原事情經過，坦言自己當時因搞笑正在興頭上，完全沒發覺永野芽郁的異樣，事後才被工作人員告知說對方哭了。他也強調全程無腳本，會鎖定永野只是偶然，並直言若這一切都是電視台寫的劇本，自己就會直接說是電視台的責任，「但這次真的不是TBS的錯，全是江頭我的錯。我當搞笑藝人已經37年了，一直都是這種風格，持續到現在，所以我就是個一直重複犯錯的笨蛋，對不起。」

▲江頭2:50向永野芽郁道歉。（圖／翻攝自YouTube／エガちゃんねる EGA-CHANNEL）