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日綜《月曜夜未央》風波擴大　惡剪「中國人吃烏鴉」單元腰斬

日本電視台社長福田博之為節目《月曜夜未央》的「中國人吃烏鴉」謝罪。（翻攝網路）

▲日本電視台社長福田博之為節目《月曜夜未央》的「中國人吃烏鴉」謝罪。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

日本綜藝節目《月曜夜未央》（緯來翻作《有的沒的調查局》）日前惡意剪輯「中國人吃烏鴉」風波持續擴大，節目如今宣布腰斬出事的街訪單元、撤掉負責導演職務，可見茲事體大；日本電視台社長福田博之為此更公開謝罪，並且再次說明事件經過。

31日，日本電視台社長福田博之舉辦例行記者會時，針對該案道歉，坦言製作單位確實為了讓內容更有趣，於是進行了刻意的剪輯；他深切反省並說：「這是絕對不應該發生的事情。」節目導演則是坦了一切，對外宣稱都是自己導致醜聞發生。

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由於該名導演算是外包接案，提供內容給節目長達一年半的時間，只是發生此事決定不再合作。該名導演更稱自己沒有歧視想法，只是播出當天，中國社群「立馬炸鍋」，節目製作團隊發現之後趕緊公開謝罪聲明。

福田博之解釋，節目完成之後內部審查沒有發現問題，也是電視台的缺失所在。此外，《月曜》目前決定停了招牌的街訪形式單元以示負責，也表示在徹底落實製作規則之後，才會重新開始。


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